L’ingresso dei neocloud sta ridefinendo il mercato dei data center AI, sfidando gli hyperscaler con modelli che dimezzano i costi infrastrutturali. Un trend da seguire nel lungo periodo, perché è nel tempo che si proverà la sua validità, come scrivono gli analisti di Analysys Mason.
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Data center AI a costi dimezzati: la sfida dei neocloud
I provider di nuova generazione rappresentano un cambio di paradigma: infrastrutture più snelle, veloci da realizzare e ottimizzate che abbassano il prezzo del calcolo grazie al modello Gpu as a service. Ma, per ora, è adatto acarichi di lavoro non sensibili alla latenza e a Sla stringenti
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