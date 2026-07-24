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Data center AI a costi dimezzati: la sfida dei neocloud

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I provider di nuova generazione rappresentano un cambio di paradigma: infrastrutture più snelle, veloci da realizzare e ottimizzate che abbassano il prezzo del calcolo grazie al modello Gpu as a service. Ma, per ora, è adatto acarichi di lavoro non sensibili alla latenza e a Sla stringenti

Pubblicato il 24 lug 2026
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data center – cloud

L’ingresso dei neocloud sta ridefinendo il mercato dei data center AI, sfidando gli hyperscaler con modelli che dimezzano i costi infrastrutturali. Un trend da seguire nel lungo periodo, perché è nel tempo che si proverà la sua validità, come scrivono gli analisti di Analysys Mason.

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Patrizia Licata
giornalista

Patrizia Licata è laureata in Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma ed è attualmente studentessa magistrale in Scienze Filosofiche all’Università RomaTre. Lavora come giornalista, editor e moderatrice freelance

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