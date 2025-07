Data center AI-ready, ecco come intercettare i nuovi clienti

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale non è più una previsione futura: è già iniziata e sta rapidamente trasformando il mercato dei data center. La nuova domanda dei clienti AI impone una svolta radicale nel modo in cui queste strutture sono progettate, realizzate e gestite. È in questo scenario che nasce il concetto di Data centre AI-ready, un ambiente tecnologico progettato su misura per le esigenze estreme dell’intelligenza artificiale. Non si tratta più solo di fornire spazio e alimentazione, ma di diventare partner strategici capaci di anticipare le necessità dei clienti prima ancora che emergano.