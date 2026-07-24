Il Governo accelera sulla costruzione di nuove infrastrutture digitali in Italia. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato di preminente interesse strategico nazionale due programmi per la realizzazione di data center, destinati a mobilitare complessivamente circa 8 miliardi di euro di investimenti diretti.
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Data center, dal Cdm ok a investimenti per 8 miliardi. Urso: “Italia hub europeo del digitale”
Sette strutture Equinix sorgeranno tra Settimo Milanese e Cusago. A Trino, nel vercellese, l’ex centrale Galileo Ferraris sarà riconvertita nel Cavour Hyperscale Campus. Il ministro delle Imprese: “Siamo tornati a essere una destinazione credibile e attrattiva per i grandi investimenti internazionali ad alto contenuto tecnologico”
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