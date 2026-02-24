L’Aula della Camera ha approvato all’unanimità — 243 voti favorevoli, nessun contrario e sei astenuti — la proposta di legge, in un testo unificato, “Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo dei centri di elaborazione dati”. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato, dopo un iter parlamentare che ha visto un doppio passaggio in commissione Trasporti e una serie di modifiche condivise tra maggioranza e opposizioni.
il provvedimento
Data center, ok unanime della Camera alla legge delega: iter unico nazionale e priorità alle aree dismesse
Norme attuative entro sei mesi, regole certe per attrarre capitali, rete elettrica da potenziare e soluzioni per ridurre l’uso di acqua nel raffreddamento. Soddisfazione bipartisan della politica
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business