Data center rack, è boom: la spinta da AI, cloud e sostenibilità

Il mercato globale dei data center rack crescerà da 6,12 miliardi di dollari nel 2024 a 9,42 miliardi nel 2030, con un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 7,4%. A rivelarlo è l’ultimo studio pubblicato da MarketsandMarkets, che delinea le direttrici di sviluppo di un segmento spesso considerato tecnico o marginale, ma che oggi rappresenta una leva infrastrutturale centrale per l’evoluzione digitale.

La spinta arriva da più fronti: l’esplosione dell’intelligenza artificiale, la crescente adozione di soluzioni cloud ibride, il consolidarsi dell’edge computing e gli obiettivi ambientali delle imprese stanno trasformando la natura stessa dell’infrastruttura fisica. I rack non sono più semplici contenitori, ma nodi strategici su cui poggia la performance e la sostenibilità dei data center del futuro.

Oltre l’hardware: il data center rack come abilitatore digitale

In apparenza semplice, il rack è in realtà uno degli elementi più determinanti per il funzionamento dell’intera catena digitale. È la struttura fisica in cui trovano posto server, switch, storage e componenti di rete. Ma nell’era dell’intelligenza artificiale e del cloud distribuito, il rack deve saper garantire densità, efficienza, raffreddamento e accessibilità, diventando un vero e proprio abilitatore di flessibilità, resilienza e sostenibilità.

Il report segnala che le organizzazioni stanno passando rapidamente da configurazioni generiche a rack progettati per esigenze specifiche: data center AI-ready, infrastrutture edge, ambienti ad alta densità energetica o a bassa latenza.

L’intelligenza artificiale trasforma le esigenze fisiche

La crescita dei carichi di lavoro AI, in particolare per il training dei modelli generativi, impone una potenza di calcolo superiore e una densità elevata per metro quadro. I rack devono supportare server ad alte prestazioni, sistemi Gpu multi-slot e architetture ottimizzate per l’inferencing.

Di conseguenza, l’infrastruttura rack si evolve per integrare capacità di raffreddamento avanzate, alimentazione ridondata e monitoraggio ambientale in tempo reale. Soluzioni come il liquid cooling diretto al chip o sistemi ibridi diventano sempre più comuni anche in ambienti enterprise, non solo hyperscale. In parallelo, anche il cloud contribuisce a ridefinire i requisiti: infrastrutture flessibili, standardizzate, compatibili con deployment multi-cloud e gestibili da remoto. La velocità di provisioning diventa una variabile critica, spingendo verso rack modulari, prefabbricati e pre-ingegnerizzati.

Sostenibilità: meno consumo, più controllo

Uno dei driver più citati nello studio MarketsandMarkets è la necessità di ridurre i consumi energetici e ottimizzare l’impatto ambientale dei data center. In questo scenario, i rack giocano un ruolo chiave nel contenere il calore, migliorare il flusso d’aria e abilitare soluzioni green.

I rack di nuova generazione integrano sensori ambientali per il monitoraggio continuo, e in molti casi dialogano con piattaforme di data center infrastructure management (Dcim) per fornire metriche dettagliate su consumo, temperatura, vibrazioni e stato operativo.

La sostenibilità è ormai un elemento strutturale nelle strategie delle imprese. I rack progettati con materiali riciclabili, modularità estensibile e funzioni intelligenti di cooling permettono di raggiungere gli obiettivi Esg, riducendo il Total Cost of Ownership e migliorando la reportistica ambientale.

Edge computing e micro data center: nuovi formati, nuove sfide

Il paradigma edge – elaborazione dei dati il più vicino possibile alla loro origine – sta riscrivendo le logiche tradizionali di infrastruttura. I data center non sono più solo grandi strutture centralizzate: diventano diffusi, compatti e adattabili.

Per questo cresce la domanda di rack ruggedizzati, scalabili e autonomi, pensati per ambienti non controllati, privi di climatizzazione e con spazio fisico limitato. Il mercato risponde con soluzioni integrate che uniscono rack, Ups, raffreddamento e connettività in un unico modulo prefabbricato, spesso gestibile da remoto tramite strumenti AI-driven. Questi sistemi sono fondamentali per abilitare casi d’uso come smart manufacturing, telco edge, distribuzione logistica e filiere IoT. Sono proprio i contesti dove latenza, uptime e footprint contenuto fanno la differenza.

Asia in accelerazione, ma l’Europa ha potenziale

Il report evidenzia che l’area Asia-Pacifico sarà la regione con il tasso di crescita più rapido fino al 2030, trainata da investimenti pubblici e infrastrutture digitali emergenti. Ma il Nord America resta il mercato più sviluppato, grazie alla presenza massiva di cloud provider e data center hyperscale.

L’Europa, inclusa l’Italia, mostra un forte potenziale di ammodernamento, soprattutto nei segmenti pubblici e industriali. Molti impianti operano ancora con infrastrutture legacy, poco efficienti e difficili da scalare. Qui l’adozione di data center rack intelligenti rappresenta una leva concreta per accelerare la transizione digitale e la sostenibilità delle infrastrutture IT.

In questo processo, un ruolo decisivo lo gioca la banda ultralarga, fondamentale per collegare i nodi distribuiti con latenze minime e sincronizzazione in tempo reale (per approfondire i benefici e le applicazioni legate alla connettività avanzata: Banda ultralarga, ecco tutte le applicazioni innovative).

Telco e system integrator: la filiera si espande

Il business dei rack coinvolge un ecosistema molto più ampio dei soli produttori hardware. I system integrator stanno acquisendo competenze nella progettazione di infrastrutture data center full-stack, mentre gli operatori Telco possono estendere il proprio portafoglio integrando housing, edge-as-a-service e soluzioni per il raffreddamento intelligente.

Chi saprà offrire soluzioni complete, in grado di combinare prestazioni, efficienza e semplicità di gestione, conquisterà un vantaggio competitivo importante nei confronti delle imprese che cercano partner tecnologici affidabili per la trasformazione digitale.

Il rack diventa intelligente e centrale

Il report MarketsandMarkets chiarisce che l’era dei rack “passivi” è finita. Oggi il rack è una piattaforma intelligente e sostenibile, al crocevia tra hardware fisico, logiche cloud, esigenze AI e sfide ambientali. Infrastrutture invisibili ma fondamentali, che se progettate bene possono trasformarsi in un asset strategico, capaci di abilitare flessibilità, automazione e scalabilità, tre pilastri imprescindibili per affrontare le prossime fasi della digitalizzazione globale.