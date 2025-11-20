Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

LA SENTENZA

Digital advertising, Meta dovrà risarcire 479 milioni a 87 editori spagnoli per concorrenza sleale

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

Il tribunale commerciale di Madrid ha riconosciuto un vantaggio pubblicitario indebito ottenuto attraverso l’uso dei dati degli utenti di Facebook e Instagram in contrasto con il Gdpr. La somma finale con gli interessi supera i 540 milioni. Meta: “Decisione infondata, ricorreremo”. Ma i media di altri Paesi potrebbero prendere esempio dalla Spagna

Pubblicato il 20 nov 2025
meta, facebook, big tech, over the top 4

Meta in Spagna dovrà pagare 479 milioni di euro come risarcimento a 87 editori della stampa digitale nazionale e ad alcune agenzie di informazione per concorrenza sleale sulla pubblicità. La multa sale a 540 milioni calcolando gli interessi.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Aziende

Argomenti

Canali

Articoli correlati

  • video YT – 4

  • scenari

    Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena

    14 Nov 2025

    Condividi
  • smart working, lavoro, Pc, computer, competenze, skills

  • lavoro

    Tim cede Telecontact, coivolti quasi 1.600 lavoratori. I sindacati: "No all'ennesima esternalizzazione"

    28 Ott 2025

    Condividi
  • 2025 Michele Zunino_Amministratore Delegato Netalia_ld

  • l'approfondimento

    Cloud, sovranità e sostenibilità: tripla sfida per le imprese italiane

    30 Lug 2025

    di Michele Zunino

    Condividi
  • Cavi sottomarini Fcc

  • il progetto

    Cavi sottomarini, tecnologia Nokia per Medusa

    28 Lug 2025

    Condividi