Meta in Spagna dovrà pagare 479 milioni di euro come risarcimento a 87 editori della stampa digitale nazionale e ad alcune agenzie di informazione per concorrenza sleale sulla pubblicità. La multa sale a 540 milioni calcolando gli interessi.
Digital advertising, Meta dovrà risarcire 479 milioni a 87 editori spagnoli per concorrenza sleale
Il tribunale commerciale di Madrid ha riconosciuto un vantaggio pubblicitario indebito ottenuto attraverso l’uso dei dati degli utenti di Facebook e Instagram in contrasto con il Gdpr. La somma finale con gli interessi supera i 540 milioni. Meta: “Decisione infondata, ricorreremo”. Ma i media di altri Paesi potrebbero prendere esempio dalla Spagna
