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Droni, Pastorella: “Servono regole chiare e sostegno all’innovazione”

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La deputata e vicepresidente di Azione ha depositato in Commissione IX Poste e Telecomunicazioni alla Camera una risoluzione che impegna il governo ad assumere una serie di misure normative e strategico-industriali per lo sviluppo di un settore in pieno fermento

Pubblicato il 14 apr 2026
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L’obiettivo dichiarato è quello di semplificare e standardizzare l’impiego di droni aerei (Uncrewed aerial systems, Uas) e subacquei (Remotely operated vehicles e Autonomous underwater vehicles) in ambito civile. Lo strumento è una risoluzione depositata da Giulia Pastorella, deputata di Azione, in Commissione IX Poste e Telecomunicazioni alla Camera, che impegna il governo ad assumere una serie di misure normative e industriali per lo sviluppo di un settore in pieno fermento.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Domenico Aliperto

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