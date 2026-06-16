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Saily, eSIM Stati Uniti con sconto del 35%: dati fino a 20 GB

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Saily propone un’offerta dedicata ai viaggiatori diretti negli Stati Uniti con uno sconto del 35% sui piani eSIM per il Nord America. I prezzi partono da 3,99 dollari e includono connettività fino al 5G, attivazione digitale e una guida di viaggio gratuita dedicata al calcio.

Pubblicato il 16 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

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eSIM per gli Stati Uniti in 3 punti chiave

  • Promozione: Saily offre 35% di sconto sui piani per il Nord America, promo a tempo limitato e include una guida gratuita agli eventi calcistici estivi.
  • Funzionamento: eSIM acquistabile via app, attivazione automatica (finestra 30 giorni); accesso alle reti USA, 5G, hotspot, assistenza in chat 24/7 e uso in oltre 200 destinazioni.
  • Prezzi e copertura: piano Nord America da 5,99 dollari (USA, Canada, Messico), piano globale da 8,99 dollari; piani illimitati: 5 GB/giorno, poi 1 Mbps.
Riassunto generato con AI

Chi sta cercando una eSIM per un viaggio negli Stati Uniti può approfittare di una nuova promozione lanciata da Saily, il servizio sviluppato dalla stessa azienda che ha creato NordVPN.

L’iniziativa di Saily prevede uno sconto del 35% sui piani dedicati al Nord America e consente di ottenere connettività mobile negli USA a prezzi ridotti, evitando i tradizionali costi di roaming internazionale. Inoltre, la promozione di Saily include anche una guida di viaggio gratuita dedicata agli eventi calcistici dell’estate.

Attiva una eSIM Saily per viaggiare negli Stati Uniti

eSIM per gli Stati Uniti di Saily: come funziona l’offerta

L’offerta di Saily permette di acquistare un piano dati digitale utilizzabile negli States direttamente tramite app, senza necessità di una SIM fisica. Dopo l’acquisto, si riceve immediatamente l’eSIM che può essere configurata sullo smartphone compatibile.

L’attivazione avviene automaticamente all’arrivo nel Paese di destinazione, a condizione che l’eSIM sia installata correttamente e che il roaming dati sia abilitato sul dispositivo. Tutti i piani prevedono una finestra di attivazione di 30 giorni. Se non vengono attivati manualmente entro questo periodo, si attivano automaticamente.

I vantaggi dell’eSIM Saily per gli USA

Tra i principali punti di forza della soluzione proposta da Saily figurano:

  • accesso alle principali reti statunitensi;
  • compatibilità con smartphone che supportano la tecnologia eSIM;
  • connettività fino al 5G, in base alla rete disponibile;
  • hotspot senza limitazioni;
  • assistenza clienti in chat 24 ore su 24;
  • monitoraggio del consumo dati con notifiche automatiche;
  • funzionalità di sicurezza per una navigazione più protetta;
  • utilizzo della stessa eSIM in oltre 200 destinazioni nel mondo.

Prezzi delle eSIM Saily e piani disponibili per gli USA

La promozione di Saily consente di accedere a diversi tagli di traffico dati, pensati sia per viaggi brevi sia per permanenze più lunghe.

Piani dati standard di Saily

Tutti i piani includono inoltre il 3% del valore speso sotto forma di crediti Saily.

PianoDurataPrezzo
1 GB7 giorni3,99 US$
3 GB30 giorni8,99 US$
5 GB30 giorni13,99 US$
10 GB30 giorni22,99 US$
20 GB30 giorni36,99 US$

Piani con dati illimitati di Saily

I piani illimitati prevedono fino a 5 GB al giorno senza limitazioni di velocità. Una volta raggiunta la soglia giornaliera, la navigazione continua senza interruzioni fino a 1 Mbps.

TrafficoDurataPrezzo
Illimitato5 giorni18,99 US$
Illimitato7 giorni28,99 US$
Illimitato10 giorni34,99 US$
Illimitato15 giorni48,99 US$
Illimitato20 giorni59,99 US$
Illimitato25 giorni65,99 US$
Illimitato30 giorni71,99 US$

Copertura negli Stati Uniti e piani regionali

Si può utilizzare l’eSIM Saily nelle principali destinazioni statunitensi, tra cui New York, Miami, Orlando, Las Vegas, le città della California e le Hawaii. La qualità della connessione dipende dall’operatore locale disponibile nell’area di utilizzo.

Per chi prevede di visitare più Paesi durante lo stesso viaggio, sono disponibili anche piani regionali e globali. Il piano Nord America parte da 5,99 dollari e copre USA, Canada e Messico, mentre il piano globale è disponibile da 8,99 dollari e consente l’accesso in 121 Paesi.

Attiva una eSIM Saily per viaggiare negli Stati Uniti
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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