Chi sta cercando una eSIM per un viaggio negli Stati Uniti può approfittare di una nuova promozione lanciata da Saily, il servizio sviluppato dalla stessa azienda che ha creato NordVPN.

L’iniziativa di Saily prevede uno sconto del 35% sui piani dedicati al Nord America e consente di ottenere connettività mobile negli USA a prezzi ridotti, evitando i tradizionali costi di roaming internazionale. Inoltre, la promozione di Saily include anche una guida di viaggio gratuita dedicata agli eventi calcistici dell’estate.

eSIM per gli Stati Uniti di Saily: come funziona l’offerta

L’offerta di Saily permette di acquistare un piano dati digitale utilizzabile negli States direttamente tramite app, senza necessità di una SIM fisica. Dopo l’acquisto, si riceve immediatamente l’eSIM che può essere configurata sullo smartphone compatibile.

L’attivazione avviene automaticamente all’arrivo nel Paese di destinazione, a condizione che l’eSIM sia installata correttamente e che il roaming dati sia abilitato sul dispositivo. Tutti i piani prevedono una finestra di attivazione di 30 giorni. Se non vengono attivati manualmente entro questo periodo, si attivano automaticamente.

I vantaggi dell’eSIM Saily per gli USA

Tra i principali punti di forza della soluzione proposta da Saily figurano:

accesso alle principali reti statunitensi;

compatibilità con smartphone che supportano la tecnologia eSIM;

connettività fino al 5G, in base alla rete disponibile;

hotspot senza limitazioni;

assistenza clienti in chat 24 ore su 24;

monitoraggio del consumo dati con notifiche automatiche;

funzionalità di sicurezza per una navigazione più protetta;

utilizzo della stessa eSIM in oltre 200 destinazioni nel mondo.

Prezzi delle eSIM Saily e piani disponibili per gli USA

La promozione di Saily consente di accedere a diversi tagli di traffico dati, pensati sia per viaggi brevi sia per permanenze più lunghe.

Piani dati standard di Saily

Tutti i piani includono inoltre il 3% del valore speso sotto forma di crediti Saily.

Piano Durata Prezzo 1 GB 7 giorni 3,99 US$ 3 GB 30 giorni 8,99 US$ 5 GB 30 giorni 13,99 US$ 10 GB 30 giorni 22,99 US$ 20 GB 30 giorni 36,99 US$

Piani con dati illimitati di Saily

I piani illimitati prevedono fino a 5 GB al giorno senza limitazioni di velocità. Una volta raggiunta la soglia giornaliera, la navigazione continua senza interruzioni fino a 1 Mbps.

Traffico Durata Prezzo Illimitato 5 giorni 18,99 US$ Illimitato 7 giorni 28,99 US$ Illimitato 10 giorni 34,99 US$ Illimitato 15 giorni 48,99 US$ Illimitato 20 giorni 59,99 US$ Illimitato 25 giorni 65,99 US$ Illimitato 30 giorni 71,99 US$

Copertura negli Stati Uniti e piani regionali

Si può utilizzare l’eSIM Saily nelle principali destinazioni statunitensi, tra cui New York, Miami, Orlando, Las Vegas, le città della California e le Hawaii. La qualità della connessione dipende dall’operatore locale disponibile nell’area di utilizzo.

Per chi prevede di visitare più Paesi durante lo stesso viaggio, sono disponibili anche piani regionali e globali. Il piano Nord America parte da 5,99 dollari e copre USA, Canada e Messico, mentre il piano globale è disponibile da 8,99 dollari e consente l’accesso in 121 Paesi.