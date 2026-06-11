L’edge computing entra nella fase decisiva della sua industrializzazione. Non è più soltanto una promessa legata alla bassa latenza. Diventa una componente della nuova infrastruttura per l’AI, spinta dalla necessità di portare l’inferenza più vicino a dati, utenti e processi produttivi. Secondo la nuova previsione di Stl Partners, il mercato indirizzabile passerà da 74 miliardi di dollari nel 2025 a 274 miliardi nel 2030. Il tasso annuo composto atteso è del 30%. La traiettoria indica un quasi quadruplicamento in cinque anni.
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Edge computing: l’AI inferencing spinge il mercato verso i 274 miliardi entro il 2030
Secondo Stl Partners la domanda quasi quadruplicherà in cinque anni. Media, manifattura e computer vision guideranno la crescita, mentre cambia il peso delle infrastrutture distribuite
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