GenAI, così l’approccio multi-agente può trasformare l’operatività nelle telco

Integrare la GenAI nei sistemi Oss (Operation Support System) e Bss (Business Support System) non è solo un aggiornamento, ma una radicale trasformazione delle operazioni nelle società di telecomunicazioni. Automatizzando i flussi di lavoro, personalizzando le interazioni con i clienti e fornendo informazioni di rete fruibili in tempo reale, la GenAI stimola la crescita e migliora la soddisfazione del cliente, semplificando le attività di vendita, l’erogazione e il pagamento dei servizi.

Un’indagine Omdia, commissionata da Ericsson, evidenzia che il 46% dei Communication Service Provider prevede che la GenAI avrà un impatto significativo sulle proprie attività Oss/Bss entro i prossimi due anni. Non si tratta semplicemente di migliorare i processi esistenti, ma di cambiare radicalmente l’approccio alle operations.

I primi passi nell’era dell’automazione intelligente

C’è però chi ha già intrapreso il percorso di trasformazione, e alcuni operatori lo stanno facendo proprio con le soluzioni messe a disposizione da Ericsson.

I tradizionali processi di configurazione manuale sono soggetti a errori, il che può essere dannoso per i clienti e per l’azienda. La GenAI sostituisce i processi di configurazione manuale con l’automazione intelligente, riducendo gli errori e il time-to-market. In particolare, la GenAI può abilitare l’automazione dei processi di configurazione del prodotto e di configurazione-prezzo-preventivo, tra gli altri, semplificando la vendita e la distribuzione di nuovi prodotti. Le soluzioni di intelligenza artificiale generativa inoltre migliorano l’esperienza di rete degli abbonati fornendo informazioni cruciali.

Il Product Configuration Assistant di Ericsson è un ottimo esempio di come la GenAI possa integrarsi con i sistemi Oss/Bss in modo efficace. La soluzione abbraccia i domini Core Commerce e Monetizzazione, con l’AI conversazionale che supporta le attività di configurazione del prodotto collegandosi a cataloghi e sistemi di fatturazione. L’assistente si adatta quindi ai diversi ruoli degli utenti, semplificando la complessità della gestione del prodotto e consentendo di concentrarsi sulle iniziative strategiche.

Automatizzare e velocizzare il processo di configurazione del prodotto

Interazioni di questo tipo consentono agli utenti di specificare i requisiti in linguaggio naturale: l’assistente conosce il processo di definizione del prodotto e guida la creazione dei documenti relativi ai requisiti aziendali dialogando con l’utente per ottenere indicazioni. Semplifica il complesso processo graduale di configurazione del nuovo prodotto nel catalogo tecnico. L’assistente, basato su GenAI, comprende i passaggi e la sequenza corretti per la creazione del prodotto e genera i dati di configurazione corretti per l’elaborazione da parte dei sistemi Bss.

Di solito, per creare un’offerta, i marketing manager devono verificare manualmente se le referenze esistenti possono essere riutilizzate, setacciare il catalogo prodotti e creare configurazioni per diverse specifiche di prodotti e servizi. Con il Product Configuration Assistant, i manager possono inserire i propri requisiti in linguaggio naturale e l’assistente prende il controllo, consultando il catalogo per verificare la possibilità di riutilizzo e creando nuove offerte di prodotti con le modifiche necessarie. In questo modo i responsabili del marketing vengono liberati dalla consueta complessità del processo.

L’offerta di Ericsson: un framework su misura per i sistemi Oss/Bss

La sfida principale da affrontare in questo scenario riguarda la scomposizione della complessa configurazione delle offerte Tlc in attività specializzate e autonome. Un’architettura di intelligenza artificiale multi-agente (Agentic-AI) aiuta a rendere la configurazione del prodotto più accurata, intuitiva e automatizzata.

Sono in gioco due tipi principali di agenti: quelli interattivi, che mantengono il contesto, partecipano a conversazioni continue e continuano a migliorare le configurazioni man mano che procedono; e quelli automatizzati. che eseguono attività specifiche in modo indipendente, assicurandosi che le offerte siano valide, rispettino le regole e siano configurate nel modo migliore possibile. Gli agenti di ragionamento e azione autonomi (ReAct) operano in un ciclo pensa-decidi-agisci-feedback, analizzando continuamente le intenzioni dell’utente, prendendo decisioni informate e ripetendo l’operazione fino al raggiungimento della configurazione ottimale del prodotto.

“Abbiamo riflettuto su come rendere la GenAI facile da usare, standardizzata, resiliente e sicura”, spiega Mohit Bhargava, Product Marketing Manager, Business and Operations Support Systems di Ericsson. “Il nostro punto di forza è un framework di AI completo, su misura per i sistemi Oss/Bss. Questa piattaforma consente il rapido sviluppo di numerose soluzioni basate sull’AI, dando priorità alla sicurezza e alla privacy, fornendo una base resiliente per scalare e accelerare lo sviluppo di applicazioni GenAI”.