Guerra in Iran, i data center diventano un nuovo fronte: energia alle stelle e infrastrutture nel mirino

La Guerra in Iran sta ridisegnando gli equilibri della sicurezza digitale globale. In poche settimane, la chiusura proclamata dello Stretto di Hormuz e i primi attacchi fisici contro data center commerciali hanno mostrato che l’infrastruttura alla base del cloud e dell’AI non è più solo un tema tecnologico, ma un fattore strategico di primo livello. Il rialzo immediato del prezzo del petrolio e del gas, unito ai danni alle strutture Aws negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein, segna un nuovo punto di frattura: i data center non sono più semplici siti logistici, ma asset critici e vulnerabili.

Una dinamica che obbliga governi e big tech a ricalibrare modelli di investimento, strategie di protezione e valutazione del rischio. Come sottolinea Brad Gastwirth di Circular Technology, “anche una parziale interruzione delle rotte di trasporto può spingere i prezzi dell’energia verso l’alto e aumentare i costi lungo tutta la supply chain tecnologica”.

L’effetto Hormuz: energia più cara e bilanci sotto pressione

Il primo impatto della Guerra in Iran si manifesta sul mercato energetico. Lo Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una quota significativa dell’export mondiale di greggio e gas, rappresenta un collo di bottiglia che condiziona l’intera economia digitale. La dichiarazione iraniana di chiuderlo ha immediatamente fatto impennare le quotazioni, con conseguenze dirette sulle spese operative dei data center, infrastrutture energivore per definizione.

Le grandi piattaforme, dalle hyperscaler ai provider di servizi cloud, rischiano un aumento marcato della bolletta elettrica. Negli Stati Uniti, il tema assume contorni ancora più complessi dopo l’adesione delle big tech – da Amazon a Google, da Microsoft a Meta – al nuovo Ratepayer Protection Pledge, con cui le aziende si impegnano a sostenere gli investimenti delle utility in nuova capacità elettrica. “Con il prezzo del petrolio alle stelle, il costo dell’energia crescerà anche per i grandi consumatori globali”, osserva Jack Gold di J. Gold Associates.

Attacchi fisici: il punto di svolta per la sicurezza del cloud

Gli attacchi con droni ai data center Aws negli Emirati e in Bahrein segnano una cesura netta. Per la prima volta, come rileva Sam Winter-Levy del Carnegie Endowment, “un data center commerciale viene colpito in un attacco fisico da droni o missili”.

I danni hanno riguardato componenti strutturali e sistemi elettrici, con ulteriori problemi derivanti dagli interventi antincendio. Nonostante la ridondanza tipica delle Availability Zones, l’impatto sui servizi nell’area ha evidenziato quanto i moderni ecosistemi economici dipendano da questi poli. Il quadro si complica con le segnalazioni, provenienti da centri di monitoraggio indipendenti, di attacchi anche a data center a Teheran, alcuni dei quali legati all’Irgc. Un fenomeno che conferma la crescente esposizione delle infrastrutture digitali nei conflitti ibridi.

Perché i data center sono diventati bersagli strategici

Il salto di qualità degli attacchi non sorprende gli analisti. Vincent Boulanin, del Stockholm International Peace Research Institute, evidenzia come i data center siano “un elemento fondamentale delle capacità di AI a livello nazionale”. Colpirli significa indebolire servizi civili, sistemi finanziari e potenziali supporti militari basati sull’intelligenza artificiale.

Gli hyperscaler, per dimensione e concentrazione, appaiono i target più evidenti. Strutture che ospitano oltre 5.000 server, distribuite su superfici enormi, hanno un impatto sistemico: la loro indisponibilità può paralizzare un’intera regione. Inoltre, la crescente integrazione di modelli di AI nelle operazioni militari – dai supporti decisionali alle attività di intelligence – rende queste infrastrutture ancora più sensibili.

Difese solide a terra, vulnerabili dal cielo

La protezione fisica dei data center è robusta contro intrusioni e sabotaggi terrestri, ma non è progettata per resistere a missili e droni militari. Le installazioni più critiche, come impianti petroliferi o infrastrutture governative, dispongono di sistemi antiaerei dedicati. I data center, nella maggioranza dei casi, no.

L’unico strumento efficace di mitigazione resta la ridondanza geografica, ma le norme sulla localizzazione dei dati impediscono spesso il trasferimento dei carichi fuori dal Paese. In uno scenario come quello del Golfo, caratterizzato da regole stringenti e investimenti miliardari in infrastrutture AI, questa limitazione rischia di amplificare i danni.

Shires, del think tank Virtual Routes, puntualizza che “la domanda è quanto in alto si intenda collocare i data center nella lista delle infrastrutture da proteggere con sistemi di difesa missile‑terra”. Per ora, però, la risposta non sembra unanime.

Impatti economici e geopolitici: investimenti in bilico

La Guerra in Iran rischia di frenare la corsa alle infrastrutture cloud nel Golfo. I fondi sovrani di Emirati e Arabia Saudita sono tra i principali investitori globali nel settore, ma il conflitto riporta al centro la variabile del rischio geopolitico.

I data center hanno orizzonti di ammortamento pluridecennali: ogni instabilità alza il costo del capitale, riduce la sostenibilità dei progetti e spinge alcuni operatori a riconsiderare le roadmap. “Gli investimenti in data center si pianificano sul lungo periodo e ogni evento di questo tipo ne aumenta il rischio”, avverte ancora Shires.

Per Paesi che puntano sulla sovranità AI, come mostra il progetto Stargate Uae, la minaccia non riguarda solo la sicurezza fisica, ma la credibilità complessiva delle strategie digitali.

Cosa cambia ora: il cloud nell’era dei conflitti ibridi

Il conflitto in Medio Oriente apre una nuova stagione per la gestione del rischio digitale. La Guerra in Iran ha mostrato che il cloud è un’infrastruttura fisica e fragile, esposta tanto ai cyberattacchi quanto a operazioni militari tradizionali. La distinzione tra spazio digitale e spazio geopolitico si assottiglia, mentre l’affidabilità dei servizi cloud diventa una questione di sicurezza nazionale.

Le aziende dovranno ripensare strategie di continuità operativa, ridondanza e sicurezza. I governi dovranno decidere se includere i data center tra le infrastrutture da proteggere con scudi antimissile e sistemi di difesa avanzati. Il mercato globale si troverà invece a fare i conti con costi energetici più elevati e fluttuazioni sempre più imprevedibili.

La guerra, ancora una volta, accelera la trasformazione del digitale. E il cloud diventa un obiettivo da difendere, non solo da gestire.