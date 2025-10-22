Innovazione e privacy: la sfida dell’AI nelle telecomunicazioni

punti di vista

Nell’era dell’intelligenza artificiale, il vero banco di prova non è solo la capacità di innovare, ma di farlo nel rispetto dei diritti e della trasparenza. Nel settore Tlc, dove i dati rappresentano una risorsa strategica, la responsabilità degli operatori e l’applicazione rigorosa delle normative europee diventano essenziali per garantire un uso etico e sicuro delle tecnologie intelligenti