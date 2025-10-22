Con il passare del tempo, l’intelligenza artificiale (AI) sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Non nascondo che spesso, come penso accada a molti, presa dalla frenesia delle giornate, mi affido all’AI per ottenere risposte rapide e ottimizzare i tempi.
punti di vista
Innovazione e privacy: la sfida dell’AI nelle telecomunicazioni
Nell’era dell’intelligenza artificiale, il vero banco di prova non è solo la capacità di innovare, ma di farlo nel rispetto dei diritti e della trasparenza. Nel settore Tlc, dove i dati rappresentano una risorsa strategica, la responsabilità degli operatori e l’applicazione rigorosa delle normative europee diventano essenziali per garantire un uso etico e sicuro delle tecnologie intelligenti
Aziende
Argomenti
Canali