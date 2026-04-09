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Intelligenza artificiale, l’allarme Assintel: “Imprese a rischio tsunami”

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Secondo l’associazione che riunisce le aziende nazionali dell’Ict è necessaria una strategia pubblica immediata per accompagnare il sistema produttivo nella transizione, con focus su competenze e organizzazione. La presidente Paola Generali: “Il tempo è già scaduto, serve subito supporto”

Pubblicato il 9 apr 2026
Assintel digitalizzazione imprese, intelligenza artificiale imprese Italia

L’intelligenza artificiale si prepara a ridefinire in profondità il sistema produttivo italiano, con impatti che rischiano di essere dirompenti nel giro di pochi mesi. A lanciare l’allarme è Paola Generali, presidente di Assintel, intervenuta al convegno AIIP “Data center e digitale: le politiche per il mercato” alla Camera dei Deputati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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