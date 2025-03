Internet, si apre l’era della diversità linguistica

Migliorare la diversità linguistica nel mondo digitale, rendendo Internet più accessibile a centinaia di milioni di utenti. E’ questo l’obiettivo dell’accordo tra Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e Unesco.

Gli obiettivi dell’accordo

In base a questo accordo, Unesco e Icann collaboreranno per sostenere l’uso sicuro di script e lingue aggiuntivi all’interno del Sistema dei Nomi di Dominio (Dns) di Internet, che include i nomi di dominio e gli indirizzi e-mail, essenziali per l’accesso e la comunicazione online. Le due organizzazioni lavoreranno insieme anche per promuovere l’Universal Acceptance (UA) di tutti i nomi di dominio e indirizzi e-mail, indipendentemente dalla lunghezza dei caratteri, dalla lingua o dallo script, in tutte le applicazioni, dispositivi e sistemi abilitati a Internet.

“In un mondo sempre più digitale, è essenziale facilitare l’accesso delle persone a Internet. Tuttavia, oggi ci sono solo circa 400 lingue completamente accessibili online, rappresentando solo una piccola parte delle 7.000 lingue parlate nel mondo – Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco – Questo accordo, che migliora la diversità linguistica, rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di un Internet accessibile a tutti”.

Per Kurtis Lindqvist, Presidente e ceo di Icann “supportare i nomi di dominio negli script e nelle lingue locali e la loro accettazione universale è essenziale per consentire un’esperienza online diversificata e multilingue. Questa collaborazione con l’Unesco riafferma il nostro obiettivo di un mondo unico, un solo Internet”.

Connettere miliardi di persone

Oggi oltre 5,4 miliardi di persone utilizzano regolarmente Internet mentre altri 2,6 miliardi ancora non vi accedono. La maggior parte degli utenti attuali comunica nelle lingue locali. I nomi di dominio che utilizzano diverse lingue, noti come nomi di dominio internazionalizzati (Idn), contribuiranno a garantire che tutti possano sperimentare appieno il potenziale sociale ed economico di Internet. Gli Idn permettono agli utenti di Internet di scegliere il nome di dominio e l’indirizzo e-mail nella lingua e nello script che meglio si adattano alle loro esigenze e cultura.

La Universal Acceptance è fondamentale per garantire che tutti inomi di dominio e indirizzi e-mail funzionino senza problemi su Internet. Tuttavia, i controlli utilizzati da molte applicazioni software per convalidare i nomi di dominio e gli indirizzi e-mail si basano su regole create molti anni fa, che non supportano tutti i nomi di dominio, specialmente quelli nelle lingue. È quindi necessario che le organizzazioni e le parti interessate adottino misure per assicurare che i loro sistemi siano pronti a godere di questi benefici.