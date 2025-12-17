Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

strategie

Intesa certifica il rating di sostenibilità su Open ES

Home Digital Economy
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

La società del gruppo Kyndryl rende verificabile il proprio profilo Esg sulla piattaforma internazionale. Il risultato migliore arriva nella dimensione sociale, con un punteggio di 231/300 su inclusione, sicurezza e tutela dei diritti

Pubblicato il 17 dic 2025
Giuseppe Mariani GM Intesa

Intesa, a Kyndryl Company, primario Qualified Trust Service Provider italiano e Società Benefit, ha certificato il proprio rating di sostenibilità su Open ES, la piattaforma che consente alle imprese di valutare e condividere in modo standardizzato le proprie performance ESG. Allineando i propri parametri a questo modello di misurazione riconosciuto dal mercato, tutti gli stakeholder di Intesa potranno accedere alla piattaforma per visualizzarne il punteggio e conoscere nel dettaglio il posizionamento dell’azienda verso i principali ambiti di sostenibilità.

L’obiettivo di Open ES

Open ES, infatti, nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra realtà accomunate dal medesimo impegno nel raggiungimento di obiettivi ESG e creare un ecosistema virtuoso. Entrando in Open ES le aziende ottengono un punteggio basato su KPI standard e omogenei – e quindi confrontabili – in ambito ambientale, sociale e di controllo: uno strumento condiviso e aperto per facilitare l’analisi della maturità ESG lungo la supply chain, che oggi conta più di 39mila aziende suddivise in 117 paesi e 66 settori industriali.

Far parte di ecosistemi come Open ES permette a Intesa non solo di misurare in modo trasparente il proprio impatto, ma anche di contribuire a una filiera più consapevole, responsabile e in linea con i nuovi indirizzi europei in ambito ESG.

Intesa ha ottenuto lo scoring più elevato nell’area “Social” dedicata alle attività di diversity & inclusion, etica e integrità, salute e sicurezza e tutela dei diritti umani, con 231 punti su 300. Un risultato che conferma l’impegno dell’azienda nella creazione di un ambiente di lavoro equo, sicuro e orientato ai valori.

La sostenibilità bussola del business

“La sostenibilità non è più un’opzione, ma un criterio fondamentale con cui le organizzazioni vengono valutate, scelte e riconosciute dal mercato. L’adesione alla piattaforma Open ES rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di Intesa verso un modello di business più responsabile, aperto e orientato al futuro. Mettere questi dati a disposizione dei nostri clienti significa rafforzare la fiducia e promuovere una crescita condivisa” dichiara Giuseppe Mariani, General Manager di Intesa.

“La nostra presenza su Open ES, in particolare il punteggio ottenuto nell’area “social”, conferma quanto Intesa stia investendo per creare valore responsabile e per integrare principi ESG nelle persone, nei processi e nelle relazioni con il territorio” ha commentato Massimiliano Tantillo, Brand Experience & ESG Team Leader di Intesa.

Con questo nuovo traguardo, Intesa ribadisce il proprio impegno nel coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità, favorendo un approccio trasparente e collaborativo lungo tutta la catena del valore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Leggi anche:

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Digital Realty Vertiv ROM1

  • l'ACCORDO

    Roma si candida a crocevia tra Europa e Mediterraneo con il data center ROM1

    11 Nov 2025

    Condividi
  • risultati FiberCop primo semestre 2025

  • i conti

    FiberCop accelera sulla fibra: primo semestre 2025 in linea con le attese

    08 Set 2025

    Condividi
  • lavoro, Ericsson Stella Medlicott

  • carriere

    Ericsson, Stella Medlicott lascia il ruolo di Chief marketing and communications officer

    27 Ago 2025

    Condividi
  • TEHA_Data Center

  • lo scenario

    Data center, le infrastrutture fisiche corrono sull'onda dell'AI

    09 Lug 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x