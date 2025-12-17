Intesa certifica il rating di sostenibilità su Open ES

Intesa, a Kyndryl Company, primario Qualified Trust Service Provider italiano e Società Benefit, ha certificato il proprio rating di sostenibilità su Open ES, la piattaforma che consente alle imprese di valutare e condividere in modo standardizzato le proprie performance ESG. Allineando i propri parametri a questo modello di misurazione riconosciuto dal mercato, tutti gli stakeholder di Intesa potranno accedere alla piattaforma per visualizzarne il punteggio e conoscere nel dettaglio il posizionamento dell’azienda verso i principali ambiti di sostenibilità.

L’obiettivo di Open ES

Open ES, infatti, nasce con l’obiettivo di favorire l’incontro tra realtà accomunate dal medesimo impegno nel raggiungimento di obiettivi ESG e creare un ecosistema virtuoso. Entrando in Open ES le aziende ottengono un punteggio basato su KPI standard e omogenei – e quindi confrontabili – in ambito ambientale, sociale e di controllo: uno strumento condiviso e aperto per facilitare l’analisi della maturità ESG lungo la supply chain, che oggi conta più di 39mila aziende suddivise in 117 paesi e 66 settori industriali.

Far parte di ecosistemi come Open ES permette a Intesa non solo di misurare in modo trasparente il proprio impatto, ma anche di contribuire a una filiera più consapevole, responsabile e in linea con i nuovi indirizzi europei in ambito ESG.

Intesa ha ottenuto lo scoring più elevato nell’area “Social” dedicata alle attività di diversity & inclusion, etica e integrità, salute e sicurezza e tutela dei diritti umani, con 231 punti su 300. Un risultato che conferma l’impegno dell’azienda nella creazione di un ambiente di lavoro equo, sicuro e orientato ai valori.

La sostenibilità bussola del business

“La sostenibilità non è più un’opzione, ma un criterio fondamentale con cui le organizzazioni vengono valutate, scelte e riconosciute dal mercato. L’adesione alla piattaforma Open ES rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di Intesa verso un modello di business più responsabile, aperto e orientato al futuro. Mettere questi dati a disposizione dei nostri clienti significa rafforzare la fiducia e promuovere una crescita condivisa” dichiara Giuseppe Mariani, General Manager di Intesa.

“La nostra presenza su Open ES, in particolare il punteggio ottenuto nell’area “social”, conferma quanto Intesa stia investendo per creare valore responsabile e per integrare principi ESG nelle persone, nei processi e nelle relazioni con il territorio” ha commentato Massimiliano Tantillo, Brand Experience & ESG Team Leader di Intesa.

Con questo nuovo traguardo, Intesa ribadisce il proprio impegno nel coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità, favorendo un approccio trasparente e collaborativo lungo tutta la catena del valore.