Intesa lancia Sign & Pay: firma e pagamenti in un unico workflow

Intesa, società del gruppo Kyndryl che da oltre 35 anni opera nella trasformazione digitale ed è tra i principali provider di servizi fiduciari qualificati in Italia ed Europa, annuncia il rilascio di Intesa Sign & Pay. La nuova funzionalità, integrabile nella piattaforma di firma “Intesa Sign”, permette di unire in un unico workflow digitale la sottoscrizione di documenti e contratti e il completamento dei pagamenti, offrendo un’esperienza utente fluida e senza soluzioni di continuità.

L’evoluzione integrativa

L’integrazione dei pagamenti rappresenta un’evoluzione innovativa di Intesa Sign, piattaforma di Digital Transaction Management già conforme alle normative eIDAS e GDPR. Con il lancio di Intesa Sign & Pay, l’azienda risponde alla necessità del mercato di eliminare la frammentazione tra la fase di firma di un contratto e quella dell’incasso, riducendo drasticamente le attività manuali di follow-up e i costi operativi e aumentando, al contempo, il tasso di completamento delle operazioni e il valore stesso delle transazioni.

Intesa Sign & Pay garantisce un ambiente controllato e omogeneo, rafforza la sicurezza e riduce il rischio di errori o perdita di dati. Il sistema prevede la preautorizzazione del pagamento contestualmente alla sottoscrizione del documento, mentre l’effettivo completamento avviene solo al termine dell’intero processo di firma. Grazie alla tracciabilità completa e agli Audit Log, ogni passaggio viene storicizzato per finalità di verifica e auditing. La soluzione supporta tutte le valute dei Paesi membri dell’Unione Europea e offre un’ampia gamma di metodi di pagamento, inclusi carte di credito e debito, digital wallet come Apple Pay, Google Pay, Satispay e PayPal, e bonifici SEPA.

Broggio: “Aumentiamo l’efficienza e l’esperienza dell’utente finale”

“L’integrazione dei pagamenti nei processi di firma rappresenta una naturale evoluzione della nostra piattaforma Intesa Sign. Con Intesa Sign & Pay offriamo alle aziende una soluzione che non solo digitalizza un intero processo, ma conclude effettivamente una transazione di business in un unico ambiente protetto”, dichiara Marco Broggio, Chief Solution Officer di Intesa. “Questa automazione end-to-end è fondamentale per aumentare l’efficienza e migliorare l’esperienza dell’utente finale, che ora può firmare e pagare con un semplice click, garantendo alle aziende certezza dell’incasso e conformità normativa”.

La versatilità di Intesa Sign & Pay la rende ideale per molteplici settori: dai servizi assicurativi, dove la polizza può diventare operativa pochi secondi dopo la firma e il pagamento, al leasing e noleggio per la gestione contemporanea di contratto e deposito cauzionale, fino al real estate per il versamento della caparra e alle erogazioni liberali. Con questo nuovo rilascio, Intesa conferma la propria missione di Digital Solution Provider, capace di progettare soluzioni integrate e sicure per le esigenze specifiche di ogni mercato.