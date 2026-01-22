Cisco, Telefónica e Verizon mantengono loro posizioni di “Pacesetter” nella classifica globale 2026 delle piattaforme di gestione della connettività IoT (Connectivity management platform, Cmp) di Counterpoint Research, grazie agli alti punteggi nei tre parametri chiave: ampiezza della piattaforma, capacità di esecuzione e implementazioni aziendali su larga scala.
LA CLASSIFICA
IoT: Cisco, Telefonica e Verizon al top per le piattaforme di gestione della connettività
I tre fornitori mantengono le loro posizioni di Pacesetter, secondo Counterpoint Research, grazie a scalabilità, execution e implementazione rapida di nuove funzionalità. Vodafone e DT tra i Leader. I clienti non chiedono solo connettività affidabile, ma analytics avanzati, AI e visibilità centralizzata
