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Kena Mobile nuovi numeri, offerta in scadenza: 300 GB, minuti illimitati e 200 SMS

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Kena Mobile rilancia sul mercato delle SIM low cost con una promozione dedicata anche ai nuovi clienti che attivano un nuovo numero. L’offerta include fino a 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 5,99 euro al mese, con attivazione, SIM e consegna gratuite.

Pubblicato il 23 giu 2026
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Patrizia Chimera

Redazione Affiliation Nextwork360

Kena mobile offerta 5,99 euro
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Kena Mobile, nuovi numeri: i 3 punti chiave

  • Offerta per nuovi numeri di Kena Mobile: fino a 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro.
  • Attivando la Ricarica Automatica si aggiungono 100 GB mensili (totale 300 GB) e si evita il rischio di dimenticare il rinnovo.
  • Rete su infrastruttura TIM con copertura 99% e fino a 250 Mbps; gestione tramite app e funzione Restart.
Riassunto generato con AI

C’è tempo fino al 25 giugno per aderire alla nuova promozione di Kena Mobile per i nuovi numeri. L’operatore virtuale del gruppo TIM ha lanciato una delle offerte più interessanti del momento, disponibile anche per chi desidera attivare una nuova SIM.

Con questa proposta, Kena Mobile mette a disposizione fino a 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese.

Attiva l’offerta di Kena Mobile per i nuovi numeri

Cosa include l’offerta Kena Mobile per i nuovi numeri da 5,99 euro

La promozione di Kena Mobile prevede un pacchetto particolarmente ricco per chi utilizza lo smartphone per navigazione, streaming e social network.

L’offerta comprende:

  • 200 GB in 5G inclusi ogni mese
  • ulteriori 100 GB mensili attivando la Ricarica Automatica
  • minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali
  • 200 SMS inclusi
  • accesso alla rete 5G fino a 250 Mbps
  • attivazione gratuita
  • SIM gratuita
  • consegna gratuita a domicilio

Chi sceglie il servizio di ricarica automatica può arrivare a disporre di 300 GB complessivi ogni mese mantenendo invariato il canone di 5,99 euro.

CaratteristicaDettaglio
Canone mensile5,99 euro
Giga inclusi200 GB
Bonus con Ricarica Automatica+100 GB
Giga totali300 GB
MinutiIllimitati
SMS200
Tecnologia5G
Velocità massimaFino a 250 Mbps
AttivazioneGratis
SIMGratis
ConsegnaGratis
Scadenza promozione25 giugno

Perché la promozione Kena Mobile per i nuovi numeri può risultare interessante

L’elemento distintivo dell’offerta di Kena Mobile è il rapporto tra costo e quantità di traffico dati disponibile. Con meno di 6 euro al mese è possibile ottenere una soglia dati che soddisfa anche gli utenti più esigenti.

Un altro aspetto rilevante riguarda la copertura. Kena Mobile utilizza infatti l’infrastruttura di TIM, che garantisce una copertura pari al 99% della popolazione italiana e consente l’accesso alla rete 5G con velocità fino a 250 Mbps.

I vantaggi della Ricarica Automatica

Per ottenere il massimo dall’offerta è necessario attivare la Ricarica Automatica. Questa funzione consente di ricevere ogni mese 100 GB aggiuntivi senza costi extra.

Oltre all’incremento del traffico dati disponibile, il servizio evita il rischio di dimenticare il rinnovo mensile e permette di mantenere sempre attiva la propria offerta.

I servizi inclusi nell’ecosistema Kena

Gli utenti possono gestire la linea tramite l’app ufficiale Kena, controllare consumi e credito residuo, effettuare ricariche e amministrare più numeri dalla stessa piattaforma.

Tra le funzionalità disponibili figura anche Restart, il servizio che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta per riottenere immediatamente Giga, minuti e SMS prima della naturale scadenza del mese.

Le altre offerte Kena Mobile disponibili per nuovi numeri

Accanto alla promozione da 5,99 euro, Kena Mobile propone diverse alternative dedicate ai nuovi numeri e ai clienti provenienti da alcuni operatori selezionati. Le soluzioni si differenziano principalmente per quantità di traffico dati e canone mensile, offrendo opzioni sia per chi ha esigenze contenute sia per chi utilizza molti Giga ogni mese.

OffertaGiga inclusiGiga con Ricarica AutomaticaMinutiSMSPrezzo
Kena 100 GB100 GBIllimitati2004,99 €/mese
Kena 300 GB200 GB300 GBIllimitati2005,99 €/mese
Kena 350 GB250 GB350 GBIllimitati2007,99 €/mese
Kena 450 GB350 GB450 GBIllimitati2009,99 €/mese
Kena 6 mesi200 GBIllimitati20029,99 € ogni 6 mesi

Tra le proposte attualmente disponibili, l’offerta da 5,99 euro rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra costo e quantità di traffico dati.

Attiva l’offerta di Kena Mobile per i nuovi numeri
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Patrizia Chimera
Redazione Affiliation Nextwork360

Laureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Torino, Patrizia Chimera ha iniziato a lavorare nel 2005 come redattrice online, maturando esperienza in vari settori dell’editoria digitale. È diventata giornalista pubblicista nel 2017. Curiosa, appassionata di scrittura e di tecnologia, ama viaggiare e imparare nuove lingue.

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