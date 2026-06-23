C’è tempo fino al 25 giugno per aderire alla nuova promozione di Kena Mobile per i nuovi numeri. L’operatore virtuale del gruppo TIM ha lanciato una delle offerte più interessanti del momento, disponibile anche per chi desidera attivare una nuova SIM.
Con questa proposta, Kena Mobile mette a disposizione fino a 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese.
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Cosa include l’offerta Kena Mobile per i nuovi numeri da 5,99 euro
La promozione di Kena Mobile prevede un pacchetto particolarmente ricco per chi utilizza lo smartphone per navigazione, streaming e social network.
L’offerta comprende:
- 200 GB in 5G inclusi ogni mese
- ulteriori 100 GB mensili attivando la Ricarica Automatica
- minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali
- 200 SMS inclusi
- accesso alla rete 5G fino a 250 Mbps
- attivazione gratuita
- SIM gratuita
- consegna gratuita a domicilio
Chi sceglie il servizio di ricarica automatica può arrivare a disporre di 300 GB complessivi ogni mese mantenendo invariato il canone di 5,99 euro.
|Caratteristica
|Dettaglio
|Canone mensile
|5,99 euro
|Giga inclusi
|200 GB
|Bonus con Ricarica Automatica
|+100 GB
|Giga totali
|300 GB
|Minuti
|Illimitati
|SMS
|200
|Tecnologia
|5G
|Velocità massima
|Fino a 250 Mbps
|Attivazione
|Gratis
|SIM
|Gratis
|Consegna
|Gratis
|Scadenza promozione
|25 giugno
Perché la promozione Kena Mobile per i nuovi numeri può risultare interessante
L’elemento distintivo dell’offerta di Kena Mobile è il rapporto tra costo e quantità di traffico dati disponibile. Con meno di 6 euro al mese è possibile ottenere una soglia dati che soddisfa anche gli utenti più esigenti.
Un altro aspetto rilevante riguarda la copertura. Kena Mobile utilizza infatti l’infrastruttura di TIM, che garantisce una copertura pari al 99% della popolazione italiana e consente l’accesso alla rete 5G con velocità fino a 250 Mbps.
I vantaggi della Ricarica Automatica
Per ottenere il massimo dall’offerta è necessario attivare la Ricarica Automatica. Questa funzione consente di ricevere ogni mese 100 GB aggiuntivi senza costi extra.
Oltre all’incremento del traffico dati disponibile, il servizio evita il rischio di dimenticare il rinnovo mensile e permette di mantenere sempre attiva la propria offerta.
I servizi inclusi nell’ecosistema Kena
Gli utenti possono gestire la linea tramite l’app ufficiale Kena, controllare consumi e credito residuo, effettuare ricariche e amministrare più numeri dalla stessa piattaforma.
Tra le funzionalità disponibili figura anche Restart, il servizio che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta per riottenere immediatamente Giga, minuti e SMS prima della naturale scadenza del mese.
Le altre offerte Kena Mobile disponibili per nuovi numeri
Accanto alla promozione da 5,99 euro, Kena Mobile propone diverse alternative dedicate ai nuovi numeri e ai clienti provenienti da alcuni operatori selezionati. Le soluzioni si differenziano principalmente per quantità di traffico dati e canone mensile, offrendo opzioni sia per chi ha esigenze contenute sia per chi utilizza molti Giga ogni mese.
|Offerta
|Giga inclusi
|Giga con Ricarica Automatica
|Minuti
|SMS
|Prezzo
|Kena 100 GB
|100 GB
|–
|Illimitati
|200
|4,99 €/mese
|Kena 300 GB
|200 GB
|300 GB
|Illimitati
|200
|5,99 €/mese
|Kena 350 GB
|250 GB
|350 GB
|Illimitati
|200
|7,99 €/mese
|Kena 450 GB
|350 GB
|450 GB
|Illimitati
|200
|9,99 €/mese
|Kena 6 mesi
|200 GB
|–
|Illimitati
|200
|29,99 € ogni 6 mesi
Tra le proposte attualmente disponibili, l’offerta da 5,99 euro rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra costo e quantità di traffico dati.
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