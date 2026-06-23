C’è tempo fino al 25 giugno per aderire alla nuova promozione di Kena Mobile per i nuovi numeri. L’operatore virtuale del gruppo TIM ha lanciato una delle offerte più interessanti del momento, disponibile anche per chi desidera attivare una nuova SIM.

Con questa proposta, Kena Mobile mette a disposizione fino a 300 GB in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99 euro al mese.

Cosa include l’offerta Kena Mobile per i nuovi numeri da 5,99 euro

La promozione di Kena Mobile prevede un pacchetto particolarmente ricco per chi utilizza lo smartphone per navigazione, streaming e social network.

L’offerta comprende:

200 GB in 5G inclusi ogni mese

ulteriori 100 GB mensili attivando la Ricarica Automatica

minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali

200 SMS inclusi

accesso alla rete 5G fino a 250 Mbps

attivazione gratuita

SIM gratuita

consegna gratuita a domicilio

Chi sceglie il servizio di ricarica automatica può arrivare a disporre di 300 GB complessivi ogni mese mantenendo invariato il canone di 5,99 euro.

Caratteristica Dettaglio Canone mensile 5,99 euro Giga inclusi 200 GB Bonus con Ricarica Automatica +100 GB Giga totali 300 GB Minuti Illimitati SMS 200 Tecnologia 5G Velocità massima Fino a 250 Mbps Attivazione Gratis SIM Gratis Consegna Gratis Scadenza promozione 25 giugno

Perché la promozione Kena Mobile per i nuovi numeri può risultare interessante

L’elemento distintivo dell’offerta di Kena Mobile è il rapporto tra costo e quantità di traffico dati disponibile. Con meno di 6 euro al mese è possibile ottenere una soglia dati che soddisfa anche gli utenti più esigenti.

Un altro aspetto rilevante riguarda la copertura. Kena Mobile utilizza infatti l’infrastruttura di TIM, che garantisce una copertura pari al 99% della popolazione italiana e consente l’accesso alla rete 5G con velocità fino a 250 Mbps.

I vantaggi della Ricarica Automatica

Per ottenere il massimo dall’offerta è necessario attivare la Ricarica Automatica. Questa funzione consente di ricevere ogni mese 100 GB aggiuntivi senza costi extra.

Oltre all’incremento del traffico dati disponibile, il servizio evita il rischio di dimenticare il rinnovo mensile e permette di mantenere sempre attiva la propria offerta.

I servizi inclusi nell’ecosistema Kena

Gli utenti possono gestire la linea tramite l’app ufficiale Kena, controllare consumi e credito residuo, effettuare ricariche e amministrare più numeri dalla stessa piattaforma.

Tra le funzionalità disponibili figura anche Restart, il servizio che consente di anticipare il rinnovo dell’offerta per riottenere immediatamente Giga, minuti e SMS prima della naturale scadenza del mese.

Le altre offerte Kena Mobile disponibili per nuovi numeri

Accanto alla promozione da 5,99 euro, Kena Mobile propone diverse alternative dedicate ai nuovi numeri e ai clienti provenienti da alcuni operatori selezionati. Le soluzioni si differenziano principalmente per quantità di traffico dati e canone mensile, offrendo opzioni sia per chi ha esigenze contenute sia per chi utilizza molti Giga ogni mese.

Offerta Giga inclusi Giga con Ricarica Automatica Minuti SMS Prezzo Kena 100 GB 100 GB – Illimitati 200 4,99 €/mese Kena 300 GB 200 GB 300 GB Illimitati 200 5,99 €/mese Kena 350 GB 250 GB 350 GB Illimitati 200 7,99 €/mese Kena 450 GB 350 GB 450 GB Illimitati 200 9,99 €/mese Kena 6 mesi 200 GB – Illimitati 200 29,99 € ogni 6 mesi

Tra le proposte attualmente disponibili, l’offerta da 5,99 euro rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra costo e quantità di traffico dati.