Negli ultimi anni il concetto di AI Factory è diventato uno dei simboli più riconoscibili della nuova era dell’intelligenza artificiale. Grandi cluster di GPU, concentrati in pochi data center altamente specializzati, hanno reso possibile l’addestramento di modelli sempre più complessi e potenti, accelerando una trasformazione tecnologica senza precedenti.
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Le Factory non bastano: il valore dell’AI si gioca nell’inferenza all’edge
Dai cluster di Gpu ai nodi distribuiti, la sfida passa dall’addestramento alla messa in produzione: latenza, costi, governance e resilienza impongono architetture ibride capaci di portare il calcolo vicino a utenti, dispositivi e processi industriali.
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