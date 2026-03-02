Il dibattito sulla sovranità digitale in Europa si è spesso ridotto a una sola essenziale domanda: dove vengono archiviati i dati? Come diversi osservatori hanno recentemente messo in luce, questa prospettiva offre una visione solo parziale di ciò che è realmente in gioco.
Libertà di “stack”: perché l’Europa guarda oltre la residenza dei dati
La conformità al Gdpr può ridurre l’esposizione legale, ma senza ispezione, modifica e trasferibilità dell’intera piattaforma non c’è controllo reale. Approcci aperti e cloud ibrido rendono sostenibile il ROI e preparano all’AI Act
