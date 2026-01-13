Meta, Powell McCormick a capo del board (e della nuova strategia AI)

Il “team” politico-finanziario-tecnologico che guida gli Stati Uniti e – di conseguenza – il cosiddetto mondo occidentale si rafforza con un nuovo tassello: Dina Powell McCormick, già vice consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump e collaboratrice del segretario di Stato Condoleezza Rice nell’amministrazione Bush, entra a far parte di Meta in qualità di presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione.

“Un’ottima scelta da parte di Mark Z!!!”, ha commentato l’inquilino della Casa bianca “È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l’amministrazione Trump con forza e distinzione!.

Powell McCormick è il secondo ex membro dell’amministrazione Trump che Meta ha assunto nelle ultime settimane. All’inizio di questo mese, l’azienda ha infatti annunciato di aver assunto un nuovo responsabile legale, Curtis Joseph Mahoney, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di vice rappresentante commerciale degli Stati Uniti durante il primo mandato del tycoon.

L’inquadramento della manager

Nel suo nuovo ruolo, Powell McCormick farà parte del team dirigenziale dell’azienda e contribuirà a guidarne la strategia e l’attuazione. “Collaborerà con i team informatici e infrastrutturali per garantire che i nostri investimenti multimiliardari siano in linea con i nostri obiettivi e generino un impatto economico positivo nelle comunità in cui operiamo in tutto il mondo”, si legge in una nota del gruppo fondato da Mark Zuckerberg, che sottolinea il ruolo della manager nel promuovere lo sviluppo di nuove partnership strategiche di capitale e la ricerca di modi innovativi per espandere la capacità di investimento a lungo termine.

L’azienda rimarca anche che Powell McCormick “è stata un membro prezioso del consiglio di amministrazione di Meta e si è impegnata profondamente nel nostro percorso di accelerazione verso l’intelligenza artificiale di frontiera e la superintelligenza personale”.

La manager era infatti entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Meta ad aprile, ma si è dimessa a dicembre, secondo quanto riportato in un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

“Man mano che cresciamo, la complessità di ciò che stiamo costruendo cambia”, spiega Meta, la quale “sta creando un modello fisico e finanziario su larga scala che alimenterà il prossimo decennio dell’informatica, includendo data center, sistemi energetici e connettività globale su una scala senza precedenti”.

“L’esperienza di Dina ai massimi livelli della finanza globale, unita alle sue profonde relazioni in tutto il mondo, la rendono particolarmente adatta ad aiutare Meta a gestire questa prossima fase di crescita in qualità di presidente e vicepresidente dell’azienda”, commenta Mark Zuckerberg.

La carriera di Dina Powell McCormick

La neopresidente del cda di Meta vanta oltre 25 anni di esperienza ai massimi livelli nella finanza globale, nella sicurezza nazionale e nello sviluppo economico. Powell McCormick, nata Habib al Cairo 52 anni fa, ha lavorato per 16 anni presso Goldman Sachs in qualità di partner in ruoli dirigenziali di alto livello, tra cui quello di membro del Comitato di gestione dell’azienda e responsabile del settore Global Sovereign Investment Banking. Durante il suo mandato, ha guidato alcune delle iniziative di sviluppo economico più influenti e di successo dell’azienda, tra cui 10.000 Women, 10.000 Small Businesses e One Million Black Women, programmi che hanno favorito la crescita economica a lungo termine e le opportunità in tutto il mondo.

Nel servizio pubblico, come ricordato, Powell McCormick ha servito due presidenti degli Stati Uniti. Più recentemente, è stata vice presidente, presidente e responsabile dei servizi clienti globali presso Bdt & Msd Partners.

Poche ore dopo l’annuncio di Meta sul ruolo di Powell McCormick, Zuckerberg ha presentato una nuova iniziativa di infrastruttura di intelligenza artificiale dell’azienda chiamata Meta Compute.

In particolare, il gruppo “ha in programma di costruire decine di gigawatt in questo decennio e centinaia di gigawatt o più nel corso del tempo”, ha scritto Zuckerberg in un post su Threads. “Il modo in cui progettiamo, investiamo e collaboriamo per costruire questa infrastruttura diventerà un vantaggio strategico”.

Zuckerberg ha spiegato che l’iniziativa sarà coordinata da Santosh Janardhan, che costruisce e gestisce la flotta e la rete globale di data center di Meta, e da Daniel Gross, ingegnere senior dei contenuti per l’AI.

Janardhan e Gross lavoreranno a stretto contatto con Powell McCormick, che aiuterà a collaborare con “governi e sovrani per costruire, implementare, investire e finanziare l’infrastruttura di Meta”, precisa Zuckerberg. In particolare, “Santosh continuerà a guidare la nostra architettura tecnica, lo stack software, il programma silicon, la produttività degli sviluppatori e la costruzione e la gestione della nostra flotta e rete di data center globali”, mentre “Daniel guiderà un nuovo gruppo responsabile della strategia di capacità a lungo termine, delle partnership con i fornitori, dell’analisi del settore, della pianificazione e della modellizzazione aziendale. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Daniel, Santosh, Dina e i loro team per espandere Meta Compute e fornire superintelligenza personale a miliardi di persone in tutto il mondo”.

L’anno scorso, Meta ha dichiarato che investirà oltre 600 miliardi di dollari nelle infrastrutture e nei posti di lavoro degli Stati Uniti entro il 2028, nell’ambito del suo obiettivo di costruire più data center di AI e aumentare le sue capacità di calcolo.