“Non è colpa dell’algoritmo!”: un saggio su libertà e scelta nell’età delle piattaforme

Non è colpa dell’algoritmo!, ultimo libro di Antonio Palmieri, presidente della Fondazione Pensiero Solido, parte da una tesi “controcorrente”: attribuire tutto il peso del presente digitale alle piattaforme e all’intelligenza artificiale rischia di produrre una comoda deresponsabilizzazione. Il libro non nega affatto il potere dei grandi attori tecnologici, la logica estrattiva dei dati o gli effetti di profilazione e dipendenza ma sostiene però che questo quadro, da solo, non basta a spiegare il nostro rapporto con il digitale. Il punto è un altro: la tecnologia orienta, ma non annulla la capacità di scelta.