La gestione delle password è uno degli aspetti più critici della sicurezza digitale. Per questo motivo NordPass ha lanciato una promozione che consente di attivare il proprio password manager Premium con uno sconto del 50% sul piano di due anni.

L’iniziativa di NordPass è disponibile online e permette di accedere a una piattaforma progettata per archiviare, organizzare e proteggere credenziali, passkey e informazioni personali su tutti i dispositivi compatibili. Lo sconto del 50% permette di accedere a tutti i servizi NordPass, per garantire il massimo della sicurezza.

NordPass Premium: l’offerta con il 50% di sconto nel dettaglio

La promozione più interessante di NordPass riguarda il piano Premium biennale, che passa da 2,99 euro a 1,49 euro al mese per i primi 24 mesi. Il pacchetto si può anche attivare per la durata di un anno, ma in questo caso non si accede all’interessante sconto proposto. Per chi vuole garantire protezione a più utenti, è disponibile anche il piano Family, scontato del 53% con la durata biennale.

Piano Durata Prezzo mensile Prezzo totale promozionale Risparmio Utenti Premium 1 anno 1,99 €/mese 23,88 € 33% 1 Family 1 anno 3,69 €/mese 44,28 € 38% 6 Premium 2 anni 1,49 €/mese 35,76 € 50% 1 Family 2 anni 2,79 €/mese 66,96 € 53% 6

I prezzi indicati non includono l’IVA. L’offerta prevede inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Cosa offre il password manager NordPass

NordPass è stato sviluppato dal team che ha creato NordVPN e conta oltre 8 milioni di utenti nel mondo. Il servizio punta a centralizzare la gestione delle credenziali attraverso una cassaforte digitale crittografata accessibile da computer, smartphone e tablet.

Archiviazione sicura di password e dati personali

Il password manager permette di memorizzare:

Password di accesso;

Passkey;

Dati delle carte di pagamento;

Informazioni personali;

Documenti e allegati sensibili.

Tutte le informazioni vengono conservate all’interno di una cassaforte protetta tramite crittografia e accessibile esclusivamente dall’utente.

Accesso con impronta digitale e riconoscimento facciale

Tra le funzionalità disponibili spicca l’autenticazione biometrica. Gli utenti possono sbloccare il proprio archivio digitale utilizzando Face ID oppure l’impronta digitale, senza dover inserire continuamente la password principale.

Compilazione automatica delle credenziali

NordPass integra strumenti di salvataggio e compilazione automatica che consentono di inserire username e password con un solo clic. Questa funzione riduce il rischio di errori e rende più veloce l’accesso ai servizi online.

Le funzioni avanzate per la sicurezza

Oltre alla gestione delle password, il servizio di NordPass include strumenti dedicati al monitoraggio della sicurezza digitale.

Salute Password e Data Breach Scanner . Il sistema verifica la robustezza delle password archiviate e segnala eventuali credenziali deboli, riutilizzate o compromesse. È inoltre presente il Data Breach Scanner, che monitora eventuali violazioni di dati e avvisa l’utente nel caso in cui le proprie informazioni siano coinvolte in un data breach.

. Il sistema verifica la robustezza delle password archiviate e segnala eventuali credenziali deboli, riutilizzate o compromesse. È inoltre presente il Data Breach Scanner, che monitora eventuali violazioni di dati e avvisa l’utente nel caso in cui le proprie informazioni siano coinvolte in un data breach. Email Masking e crittografia avanzata. Tra le caratteristiche più interessanti figura anche la funzione Email Masking, utile per limitare l’esposizione dell’indirizzo email reale durante registrazioni e acquisti online. Il servizio utilizza inoltre un modello di sicurezza “zero-knowledge” basato sulla crittografia XChaCha20, progettato per garantire che soltanto l’utente possa accedere ai propri dati.

Compatibilità e dispositivi supportati

NordPass può essere utilizzato su:

iOS;

Android;

Windows;

macOS;

Linux;

Chrome;

Firefox;

Safari;

Edge;

Opera.

La sincronizzazione automatica consente di mantenere aggiornate password e dati su tutti i dispositivi collegati all’account.