Regolamentazione sui data center, rischi di concentrazione di mercato (leggasi: Digital Networks Act), Piano Italia 1 Giga e ristori sul Privacy shield. Sono solo alcuni dei dossier che Aiip, l’associazione italiana Internet provider, sta seguendo da vicino in queste settimane. E su tutti, praticamente, ha assunto una posizione critica.
la vision
Peritore, Aiip: “No all’iperconcentrazione, tuteliamo la biodiversità delle infrastrutture”
Per il presidente dell’Associazione italiana Internet provider la trasformazione digitale italiana dovrebbe fondarsi su “pluralismo infrastrutturale, neutralità tecnologica e salvaguardia dei diritti fondamentali”. Dai data center al Piano Italia 1 Giga, passando per il Digital Networks Act, ecco i dossier sul tavolo
