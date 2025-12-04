Stop alle spese fisse con il POS senza canone: guida alle offerte più vantaggiose del 2026

Il panorama dei pagamenti elettronici per piccole e medie imprese, professionisti e freelance è stato ridefinito in modo significativo dall’emergere dei sistemi POS (Point of Sale) senza canone.

Questo modello tariffario rappresenta una discontinuità rispetto ai tradizionali contratti bancari, offrendo un approccio più snello e basato sul consumo effettivo, particolarmente attrattivo per le attività con volumi di transato contenuti o variabili.

Che cos’è un POS senza canone e come funziona

Il funzionamento di un POS senza canone è basato sul principio del pay per use o paga per transazione.

Mentre i dispositivi POS tradizionali sono storicamente associati a un canone mensile fisso, a cui si aggiungono le commissioni percentuali su ogni transazione (il cosiddetto “transato”), il modello “senza canone” opera su una logica inversa:

L’esercente o il professionista acquista il terminale (il POS) con un costo una tantum.

Vengono azzerati i canoni mensili, annuali e, spesso, le spese di attivazione.

i canoni mensili, annuali e, spesso, le spese di attivazione. L’esercente paga una commissione percentuale (generalmente tra l’1% e il 2%) solo ed esclusivamente sulle transazioni effettivamente incassate.

Questa struttura finanziaria si traduce in una maggiore prevedibilità dei costi e in un netto vantaggio economico per le attività che non raggiungono volumi di incasso elevati, poiché non sono gravate da costi fissi a prescindere dall’utilizzo.

Perché il POS senza canone è vantaggioso e per quali business

Il modello del POS senza canone offre diversi benefici in particolare per le piccole imprese, i liberi professionisti e le attività che operano in mobilità.

Il principale vantaggio è l’eliminazione dei costi fissi ricorrenti. Questa caratteristica permette alle attività con un basso volume di transazioni di non sostenere spese per il terminale nei mesi in cui l’utilizzo è limitato. I costi diventano direttamente proporzionali al volume d’affari, garantendo una maggiore prevedibilità e trasparenza delle spese operative.

Inoltre, i POS senza canone, spesso di tipo mobile, offrono una notevole flessibilità e portabilità: consentono di accettare pagamenti con carta anche in fiere, mercati, o durante consegne a domicilio, ampliando le opportunità di incasso. Molte di queste soluzioni non prevedono vincoli contrattuali a lungo termine o costi di recesso, offrendo libertà di scelta all’esercente.

Infine, l’attivazione e la gestione di queste soluzioni sono generalmente più semplici e rapide rispetto ai sistemi bancari tradizionali, contribuendo a modernizzare e semplificare l’inclusione dei pagamenti digitali nel contesto commerciale.

Confronto POS senza canone: le offerte più vantaggiose

Di seguito alcune soluzioni valide e affidabili di POS senza canone di cui descriviamo caratteristiche, vantaggi e limiti.

Axerve POS: 2 offerte a commissioni e a canone zero

Axerve Easy POS a commissioni 4.7 💶 Prezzo terminale: 99 € + IVA 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Si 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Si 🖨️ Stampante integrata: Si 📟 Touch screen: Si 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Axerve propone due soluzioni di POS senza canone: Axerve Smart POS Easy e Axerve Smart POS Mini, un dispositivo mobile.

L’offerta di Axerve per lo Smart POS Easy si posiziona come una soluzione di pagamento elettronico agile e tecnologicamente avanzata, destinata principalmente a esercenti e professionisti che ricercano flessibilità e costi variabili, in linea con il modello “senza canone”.

Voce di Costo Dettaglio Note Canone Mensile 0 € Nessun costo fisso mensile. Commissioni 1 % Si applicano solo una commissione fissa dell’1% su ogni transazione incassata. Terminale 99 € + IVA Il terminale POS Android™ viene acquistato e non noleggiato. Imposta di bollo 16 € Costo una tantum per l’attivazione del servizio.

Tariffe e costi di Axerve Smart POS Easy

Il punto focale dell’offerta è l’eliminazione dei costi fissi ricorrenti e la focalizzazione su una tariffa commissionale contenuta:

Canone mensile: zero euro (assenza di costi fissi periodici).

(assenza di costi fissi periodici). Commissioni sul transato: viene applicata una commissione uniforme dell’ 1% su tutte le transazioni accettate tramite i circuiti principali (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Bancomat). Un’eccezione è rappresentata dal circuito Discover, per il quale si applica una commissione fissa del 2%.

viene applicata una commissione uniforme dell’ su tutte le transazioni accettate tramite i circuiti principali (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Bancomat). Un’eccezione è rappresentata dal circuito Discover, per il quale si applica una commissione fissa del 2%. Costo del terminale: lo Smart POS Easy viene acquistato dall’esercente al costo una tantum di 99 € .

lo Easy viene acquistato dall’esercente al costo una tantum di . Costo di attivazione: È prevista una spesa fissa di 16 € per l’imposta di bollo relativa all’attivazione del servizio.

Questa struttura rende l’offerta particolarmente conveniente per le attività con volumi di incasso ridotti o stagionali, in quanto la spesa è direttamente proporzionale al volume di affari elettronico generato.

Caratteristiche tecniche dello Smart POS Easy di Axerve

Smart POS Easy di Axerve è un dispositivo basato sul sistema operativo Android™, che ne amplia le capacità oltre la semplice accettazione della carta:

Tecnologia integrata: Il terminale è dotato di display touchscreen a colori, fotocamera integrata, GPS e tecnologia certificata PCI PTS 5.x , garantendo un alto standard di sicurezza e versatilità.

Il terminale è dotato di display touchscreen a colori, fotocamera integrata, GPS e tecnologia certificata , garantendo un alto standard di sicurezza e versatilità. Connettività multipla: il POS garantisce massima mobilità grazie alla doppia connettività Wi-Fi e 4G . È inclusa una SIM multi-operatore con traffico dati compreso, che seleziona automaticamente la rete con la migliore copertura nella zona, eliminando l’onere di gestire un contratto di connettività separato.

il POS garantisce massima mobilità grazie alla doppia connettività . È inclusa una con traffico dati compreso, che seleziona automaticamente la rete con la migliore copertura nella zona, eliminando l’onere di gestire un contratto di connettività separato. Il dispositivo include una stampante per l’emissione dello scontrino, essenziale per la gestione immediata della vendita.

Gestione finanziaria e contrattuale

L’offerta è progettata per minimizzare le barriere d’ingresso e le rigidità contrattuali tipiche del settore bancario tradizionale:

Il transato viene accreditato su qualsiasi conto corrente bancario italiano indicato dall’esercente, entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, senza l’obbligo di aprire un conto dedicato presso l’istituto erogatore del servizio.

indicato dall’esercente, entro il giorno lavorativo successivo all’incasso, senza l’obbligo di aprire un conto dedicato presso l’istituto erogatore del servizio. L’offerta non impone vincoli di permanenza o costi in caso di recesso, fornendo all’esercente la libertà di interrompere l’utilizzo senza penalità contrattuali.

o costi in caso di recesso, fornendo all’esercente la libertà di interrompere l’utilizzo senza penalità contrattuali. Viene fornita una dashboard online intuitiva che permette il monitoraggio in tempo reale delle transazioni, la gestione dei pagamenti e la visualizzazione/scarico delle fatture.

Conformità normativa del POS Axerve Smart Easy

Il POS Easy è dichiarato conforme alla Legge di Bilancio 2025 sull’obbligo di collegamento tra POS e Registratore Telematico. L’associazione logica sarà gestibile tramite la procedura online dell’Agenzia delle Entrate, attiva dal marzo 2026.

Il servizio include la manutenzione da remoto e aggiornamenti software per un massimo di 36 mesi per garantire gli adeguamenti normativi. L’assistenza è disponibile telefonicamente con orari estesi, sette giorni su sette.

Il prodotto è quindi un’opzione di pagamento digitale avanzata e flessibile che si adatta alle esigenze di mobilità e contenimento dei costi fissi, garantendo allo stesso tempo la conformità con la futura legislazione fiscale italiana.

Un beneficio importante per l’esercente è la possibilità di richiedere il credito d’imposta del 30% sull’importo totale delle commissioni pagate. Questo permette di recuperare una parte dei costi di commissione.

Axerve POS Easy Mini: soluzione Mobile per gli incassi

Axerve Easy POS 4.6 💶 Prezzo terminale: 99 € / gratis con piano a canone (17€ o 22€ + IVA al mese) 💸 Costi di attivazione: Bollo 16€ 📲 App obbligatoria: Sì 🔋 Batteria: 2.300 mAh ☎️ Sim Card: Sì 🖨️ Stampante integrata: Sì 📟 Touch screen: Sì 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 176 x 78 x 57 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Axerve POS Easy Mini si inserisce nel segmento delle soluzioni di pagamento mobile e senza canone, proponendo un terminale compatto e focalizzato sulla flessibilità operativa e la riduzione dei costi fissi. Questo modello è esplicitamente pensato per le attività che richiedono un dispositivo leggero, portatile e facile da utilizzare in diversi contesti operativi.

Axerve POS Easy Mini: modello Pay-per-Use

Il piano tariffario di POS Easy Mini è caratterizzato dalla totale assenza di costi fissi ricorrenti e dalla trasparenza della struttura commissionale:

Canone mensile: zero euro (nessuna spesa periodica).

(nessuna spesa periodica). Commissioni sul transato: la percentuale applicata è dell’ 1% per i principali circuiti di pagamento (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Bancomat, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Per il circuito Discover, la commissione è fissa al 2%.

la percentuale applicata è dell’ per i principali circuiti di pagamento (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, Bancomat, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Per il circuito Discover, la commissione è fissa al 2%. Costo del terminale: il dispositivo viene acquistato a un prezzo una tantum di 80 € che rappresenta il costo hardware del POS.

il dispositivo viene acquistato a un prezzo una tantum di che rappresenta il costo hardware del POS. Costo di attivazione: Come per le altre offerte a commissioni, è previsto un costo di 16 € per l’imposta di bollo.

Il modello economico è ideale per attività con volumi di incasso bassi o variabili, poiché l’esercente paga un costo minimo in fase di avvio e successivamente solo una commissione sul fatturato elettronico effettivamente generato.

Caratteristiche tecniche di Axerve POS Easy Mini

L’elemento distintivo del POS Easy Mini è la sua elevata portabilità, supportata da specifiche tecniche mirate alla mobilità:

Con un peso di soli 151 grammi e dimensioni contenute, è ottimizzato per l’utilizzo in movimento, ad esempio per liberi professionisti, consegne o punti vendita con spazio limitato.

e dimensioni contenute, è ottimizzato per l’utilizzo in movimento, ad esempio per liberi professionisti, consegne o punti vendita con spazio limitato. Il terminale supporta sia la connessione Wi-Fi sia la rete dati 4G . Include una SIM multi-operatore con traffico dati compreso nel servizio, garantendo la migliore copertura automatica e l’operatività in qualsiasi luogo.

sia la rete dati . Include una con traffico dati compreso nel servizio, garantendo la migliore copertura automatica e l’operatività in qualsiasi luogo. L’utilizzo del terminale permette di accedere a un marketplace dedicato, consentendo l’installazione di app per personalizzare e integrare la gestione dell’attività, come l’analisi dei pagamenti o soluzioni di fidelizzazione.

dedicato, consentendo l’installazione di app per personalizzare e integrare la gestione dell’attività, come l’analisi dei pagamenti o soluzioni di fidelizzazione. A differenza dei terminali con stampante fisica integrata, questo modello predilige l’invio dello scontrino direttamente via email, fornendo un servizio moderno, ecologico e riducendo i costi di carta e manutenzione.

Servizi aggiuntivi e conformità

L’offerta si completa con condizioni contrattuali chiare e servizi di supporto standard:

L’accredito degli incassi avviene su qualsiasi conto corrente italiano entro il giorno lavorativo successivo alla transazione. Non è richiesto l’utilizzo di un conto bancario specifico.

entro il giorno lavorativo successivo alla transazione. Non è richiesto l’utilizzo di un conto bancario specifico. L’assenza di vincoli di permanenza e costi di recesso offre massima libertà contrattuale all’esercente.

È garantita l’assistenza sette giorni su sette e un pacchetto di manutenzione che include supporto da remoto e aggiornamenti software per un periodo di 36 mesi, essenziale per gli adeguamenti normativi.

Il POS Easy Mini è conforme alla normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, la quale impone l’associazione telematica (e non fisica) tra il dispositivo POS e il Registratore Telematico a partire dal 2026. L’esercente potrà effettuare l’abbinamento tramite la procedura online dell’Agenzia delle Entrate.

Nexi POS: caratteristiche e costi per i nuovi clienti

Le soluzioni POS di Nexi si articolano in una gamma che va dal terminale evoluto e fisso, SmartPOS a soluzioni di estrema mobilità, come Nexi SmartPOS Mini, Nexi Mobile POS e Nexi SoftPOS, tutte incentrate sul modello del POS senza canone con tariffe basate sulle commissioni.

Nexi SmartPOS Mini: la versione mobile evoluta

Nexi SmartPOS Mini 4.4 💶 Prezzo terminale: 149 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: ✔ 🔋 Batteria: 1.900 mAh + base 3.300 mAh ☎️ Sim Card: ✔ 🖨️ Stampante integrata: ✖ 📟 Touch screen: ✔ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 20 x 73 x 156 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

Lo SmartPOS Mini di Nexi replica le funzionalità avanzate del modello standard SmarPOS ma in un formato ridotto, pensato per la mobilità all’interno o all’esterno del punto vendita con un’ offerta a commissione:

Costo del terminale: 169 € (IVA inclusa).

(IVA inclusa). Canone mensile: zero euro (canone mensile fisso azzerato).

(canone mensile fisso azzerato). Commissione unica: 1,49% su tutte le carte europee (Mastercard, Visa, Maestro, VPAY e PagoBANCOMAT®).

Caratteristiche tecniche di Nexi SmartPOS Mini

Ha dimensioni e peso notevolmente ridotti (440 g con batteria) e un display touchscreen da 5 pollici, ideale per la vendita in mobilità o in spazi ristretti.

Dispone di connettività 4G e Wi-Fi, mantenendo la capacità di operare in modo autonomo.

Mantiene l’accesso all’ecosistema di app per la gestione del business (Pay-by-Link, sconti, ecc.).

Include l’opzione “Zero commissioni fino a € 10” (rimborso per 12 mesi per transazioni con carte Visa, Mastercard e PagoBANCOMAT®) e l’accredito rapido in 1 giorno lavorativo.

Nexi Mobile POS: entry-Level e ultra-portatile

Nexi Mobile POS 4.0 💶 Prezzo terminale: 29 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: ✔ 🔋 Batteria: 1.180 mAh ☎️ Sim Card: ✖ 🖨️ Stampante integrata: ✖ 📟 Touch screen: ✖ 🔌 Tipo di ricarica: USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 133 x 71 x 19 mm Pagamenti accettati: Vedi l’offerta

Nexi Mobile POS rappresenta la soluzione più semplice ed economica per accettare pagamenti con carta, connettendosi allo smartphone o tablet dell’esercente.

Prezzo a commissione

Costo del Terminale: 29 € (IVA inclusa).

(IVA inclusa). Canone Mensile: zero euro .

. Commissione Unica: 1,89% su tutti i pagamenti con carte europee.

Caratteristiche tecniche di Nexi Mobile POS

Nexi Mobile POS funziona tramite connessione Bluetooth con l’App Nexi POS installata sullo smartphone (Android o iOS) dell’esercente.

funziona tramite connessione con l’App Nexi POS installata sullo smartphone (Android o iOS) dell’esercente. È estremamente piccolo e leggero, focalizzato sull’accettazione dei pagamenti in movimento.

Permette l’accettazione di pagamenti contactless e con carte, inviando le ricevute in formato digitale (SMS/e-mail).

(SMS/e-mail). Anche questo modello beneficia dell’iniziativa “Zero commissioni fino a € 10” e dell’accredito in 1 giorno lavorativo.

Nexi SoftPOS: lo smartphone diventa POS

Nexi SoftPOS 4.0 💸 Costi transazione: 1,89% 🪙 Canone: abbonamento 19€ a canone zero ☎️ Dispositivi compatibili: Android, iOS 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica, Google Pay, Apple Pay Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS sul cellulare

Il SoftPOS, o Tap to Pay, è la soluzione più dematerializzata, che elimina la necessità di hardware aggiuntivo. In pratica lo smartphone, grazie a un software dedicato, diventa un terminale POS.

Quanto costa Nexi SoftPOS

Costo del servizio: 19 € (IVA inclusa) una tantum.

(IVA inclusa) una tantum. Canone mensile: zero euro .

. Commissione unica: 1,89% su tutti i pagamenti con carte europee (Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT®).

su tutti i pagamenti con carte europee (Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT®). Promozione: È offerto gratuitamente per i primi 6 mesi.

Caratteristiche tecniche di Nexi SoftPOS

Nexi SoftPOS trasforma lo smartphone o l’iPhone (con NFC e sistema operativo compatibile) in un terminale POS tramite l’App Nexi POS. Non richiede alcun dispositivo esterno.

trasforma lo smartphone o l’iPhone (con NFC e sistema operativo compatibile) in un terminale POS tramite l’App Nexi POS. Non richiede alcun dispositivo esterno. Accetta pagamenti contactless (carta, telefono, smartwatch) semplicemente avvicinando la carta al telefono.

Mantiene standard di sicurezza elevati (PCI DSS) e offre le stesse funzionalità di gestione del Mobile POS (ricevute digitali, multi-utenza)

Tabella Comparativa Sintetica delle Offerte a Commissione

Caratteristica SmartPOS Mini Mobile POS SoftPOS Tipo di Dispositivo Smart POS autonomo (Android) con stampante Lettore da connettere a smartphone via Bluetooth Solo App su smartphone (Android/iPhone) Costo Terminale (IVA Inc.) 169 € 29 € 19 € Canone Mensile 0 € 0 € 0 € Commissione Base 1,49% 1,89% 1,89% Funzionalità Avanzate Ecosistema App, 4G, Schermo 5″ Dipende dall’App Nexi POS Nessun hardware aggiuntivo Ideale per Libero professionista o piccolo negozio con esigenze di smart functionality e mobilità Piccoli volumi e massima economicità d’ingresso Chi vuole incassare solo con il proprio telefono

MyPos: soluzioni senza canone con accredito istantaneo

myPOS Go 2 4.2 💶 Prezzo terminale: 29 € 💸 Costi di attivazione / installazione: 0€ 📲 App obbligatoria: No 🔋 Batteria: 1500 mAh 3,7 V a lunga durata ☎️ Sim Card: Si 🖨️ Stampante integrata: No 📟 Touch screen: No 🔌 Tipo di ricarica: Micro USB 💳 Tecnologia pagamento: NFC, Chip, Banda magnetica 📦 Dimensioni: 136,6 x 67,6 x 21 mm Pagamenti accettati: Acquista il tuo POS

L’offerta di soluzioni POS di myPOS si basa sul modello senza canone e si distingue per la fornitura di terminali autonomi, abbinati a un conto aziendale proprietario che garantisce l’accredito istantaneo dei fondi.

Terminali myPOS, si paga in base alle transazioni

Il modello tariffario di myPOS si basa sulla logica del Pay-As-You-Grow, ossia si paga esclusivamente in base alle transazioni effettuate, eliminando i costi fissi.

Zero euro: non sono previsti costi di attivazione o canoni mensili per l’utilizzo dei terminali.

La commissione di base parte da un minimo di 1.20% per ogni transazione, variando in base al metodo di pagamento e a una piccola commissione fissa (è necessario consultare il listino prezzi completo per i dettagli esatti).

per ogni transazione, variando in base al metodo di pagamento e a una piccola commissione fissa (è necessario consultare il listino prezzi completo per i dettagli esatti). I dispositivi vengono acquistati una tantum. I prezzi promozionali attuali riducono significativamente il costo iniziale: myPOS Go 2: 9,90 € (anziché 29 €) myPOS Go Combo: 99 € (anziché 179 €) myPOS Carbon: 129 € (anziché 229 €) myPOS Ultra: 149 € (anziché 249 €)



Funzionalità dei terminali myPOS

Un elemento centrale dell’offerta myPOS è il modello di gestione finanziaria integrato:

Conto aziendale: l’esercente deve aprire un conto aziendale myPOS gratuito (e collegato all’app di gestione.

l’esercente deve aprire un (e collegato all’app di gestione. L’incasso derivante dalle transazioni è accreditato sul conto myPOS immediatamente (entro circa 3 secondi), consentendo l’uso immediato dei fondi, anche tramite la carta di debito aziendale gratuita inclusa nel servizio.

(entro circa 3 secondi), consentendo l’uso immediato dei fondi, anche tramite la carta di debito aziendale gratuita inclusa nel servizio. Per le aziende che superano i € 10.000 di fatturato mensile con carte, myPOS offre la possibilità di richiedere un preventivo personalizzato con condizioni commissionarie potenzialmente più vantaggiose.

Caratteristiche dei dispositivi myPOS autonomi

Tutti i terminali myPOS sono autonomi (non richiedono il collegamento a smartphone per funzionare) e includono la connettività grazie a un modulo Wi-Fi e una SIM integrata gratuita che si connette alla rete 4G più potente.

Dispositivo Costo Promozionale (IVA Escl.) Caratteristiche Principali Ideale per myPOS Go 2 9,90 € Lettore portatile compatto. Invia scontrini via e-mail o SMS. Autonomia di un giorno. Piccole imprese, liberi professionisti e attività con volumi contenuti che cercano la massima economicità. myPOS Go Combo 99 € Lettore di carte 2-in-1 con base di ricarica e stampante termica integrata. Combina due batterie per estendere l’autonomia. Attività che necessitano di una ricevuta cartacea e flessibilità d’uso (sia al banco che in mobilità). myPOS Carbon 129 € Terminale Android con stampante termica. Resistente a urti, polvere e acqua. Accesso all’AppMarket per applicazioni aggiuntive. Ambienti di lavoro gravosi (es. cantieri, esterni) e attività che necessitano di integrazione software. myPOS Ultra 149 € Terminale Android con stampante ad alta velocità e ampio schermo multi-touch. Batteria di lunga durata (fino a 1500 operazioni o 15 giorni in standby). Attività ad alto fatturato che richiedono velocità, affidabilità e lunga autonomia operativa.

Tutti i dispositivi accettano i principali circuiti internazionali (Visa, Mastercard, American Express) e pagamenti contactless (Apple Pay, Google Pay).

I modelli più avanzati (Go Combo, Ultra, Carbon) supportano funzionalità come la Pre-autorizzazione , la Richiesta di pagamento e le Mance . Il modello base (Go 2) supporta Richiesta di pagamento, Rimborso e Ultimo Storno.

, la e le . Il modello base (Go 2) supporta Richiesta di pagamento, Rimborso e Ultimo Storno. Il servizio include una garanzia minima di un anno e una garanzia di rimborso di 60 giorni.

In sintesi, l’offerta myPOS fornisce una suite completa di terminali senza canone, tutti con connettività autonoma, ma differenziati in base al livello di tecnologia, resistenza e necessità di stampa o integrazione software (AppMarket). Il principale vantaggio competitivo è l’accredito immediato del transato sul conto aziendale.

Fatturato mensile con carte Piano Commissione per transazione Esempio (€ 100 di pagamento) Meno di € 10.000 Pay-As-You-Grow da 1.20% Ricevi € 98,80 sul tuo conto myPOS. Più di € 10.000 Offerta personalizzata Richiedi un preventivo su misura.

Differenza chiave tra POS a commissioni e POS a canone fisso

La distinzione fondamentale tra le due principali formule commerciali per i terminali POS risiede nella struttura dei costi.

Il POS a canone fisso prevede l’addebito di una quota periodica, tipicamente mensile, a fronte della quale le commissioni sulle singole transazioni possono essere azzerate o mantenute a una percentuale molto bassa. Questa soluzione è orientata a realtà aziendali con un volume di transazioni elevato e costante, poiché il costo fisso viene ammortizzato dalla quantità di incassi.

prevede l’addebito di una quota periodica, tipicamente mensile, a fronte della quale le commissioni sulle singole transazioni possono essere azzerate o mantenute a una percentuale molto bassa. Questa soluzione è orientata a realtà aziendali con un volume di transazioni elevato e costante, poiché il costo fisso viene ammortizzato dalla quantità di incassi. Il POS a commissioni o senza canone elimina il costo fisso mensile, ma applica una percentuale di commissione, spesso fissa e trasparente, su ogni transazione. L’unico costo iniziale può essere l’acquisto del dispositivo. Questo modello è più vantaggioso per attività con volumi di incasso ridotti, irregolari, o per i liberi professionisti che accettano pagamenti elettronici solo saltuariamente, in quanto pagano esclusivamente quando utilizzano effettivamente il servizio.

Guida alla scelta: valutare questi 5 fattori prima di acquistare

Di seguito una guida utile alla scelta del migliore POS per le vostre esigenze. Ecco le priorità cui tenere a bada.

Volume di transato: quando il POS a commissioni conviene davvero

L’effettiva convenienza del POS senza canone, basato interamente sulle commissioni di transazione, è strettamente legata al volume totale degli incassi elettronici.

Questo modello è finanziariamente più vantaggioso per le attività che registrano un transato annuo basso o molto variabile.

Il punto di pareggio, ovvero il momento in cui i costi totali del POS a commissioni e del POS a canone fisso si equivalgono, si situa in genere a un determinato importo di incassi mensili. Al di sotto di tale soglia, l’assenza di un costo fisso mensile rende l’opzione pay per use la scelta economicamente più razionale.

Per le attività con elevati e costanti volumi di transazioni, invece, il canone fisso, a fronte di commissioni percentuali più basse o azzerate, diventa rapidamente l’alternativa più conveniente, poiché il costo del canone viene diluito su un numero maggiore di operazioni.

Il costo del terminale POS e la stampante inclusa: cosa valutare

Nel modello senza canone un elemento di costo da considerare è l’acquisto iniziale del terminale che può variare notevolmente a seconda del modello e delle sue funzionalità.

I dispositivi più semplici, spesso abbinati a smartphone o tablet, hanno un costo contenuto, mentre i POS di ultima generazione, autonomi e dotati di funzionalità avanzate, come la connettività Wi-Fi e 4G integrata e lo schermo touchscreen, possono richiedere un investimento iniziale superiore.

È inoltre fondamentale valutare la presenza o l’assenza di una stampante integrata per l’emissione delle ricevute cartacee. L’utilizzo di una stampante esterna o l’invio della ricevuta tramite e-mail o SMS, sebbene ecologico, può risultare meno pratico per alcune categorie di esercenti o in determinate condizioni operative.

Tempi di accredito: da un giorno all’istantaneo, le differenze

I tempi di accredito dei fondi sono un fattore cruciale per la gestione della liquidità aziendale e variano tra i diversi fornitori di servizi POS.

La maggior parte dei servizi senza canone offre un accredito in tempi rapidi, tipicamente entro un giorno lavorativo (24-48 ore) dalla transazione. Alcuni operatori propongono opzioni di accredito ancora più veloci, talvolta persino istantanee o con accredito in giornata, sebbene questi servizi possano essere associati a commissioni leggermente più elevate o richiedere l’apertura di un conto corrente specifico presso il fornitore del servizio POS.

I tempi di accredito influenzano direttamente il flusso di cassa e devono essere attentamente valutati in base alle necessità finanziarie del professionista o dell’azienda.

Il POS senza canone è obbligatorio per tutti i professionisti?

L’obbligo di accettare pagamenti elettronici tramite POS, in Italia, vige per tutti gli esercenti attività d’impresa o di arti e professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali.

Questa normativa impone la dotazione di un terminale per consentire ai clienti il pagamento tramite carte di debito, credito e prepagate, indipendentemente dal volume di affari.

Di conseguenza, tutti i professionisti, inclusi avvocati, medici, commercialisti e artigiani, sono soggetti a tale obbligo. Il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni.

È importante sottolineare che l’obbligo riguarda l’accettazione del pagamento elettronico ma non vincola la scelta a un modello specifico: l’esercente è libero di optare per la soluzione senza canone o con canone fisso che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Il credito d’imposta per l’acquisto del POS è ancora attivo?

Per l’anno 2025 la misura di sostegno fiscale introdotta per incentivare l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico risulta ancora attiva. Si tratta di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte o altri strumenti tracciabili con consumatori finali.

L’agevolazione è destinata agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

È fondamentale notare che l’incentivo non riguarda l’acquisto del terminale POS stesso ma copre una parte delle commissioni sostenute per ogni transazione elettronica accettata.

Quali sono le commissioni medie per le carte di credito e bancomat?

Le commissioni applicate alle transazioni POS variano in modo significativo a seconda del circuito di pagamento (ad esempio, Bancomat, Visa, Mastercard, American Express), del volume di transato dell’esercente e del fornitore del servizio.

Nel contesto dei POS senza canone, le commissioni sono spesso espresse come una percentuale fissa che si attesta mediamente tra l’uno e il due percento per le carte di debito e Bancomat, mentre possono essere leggermente superiori per le carte di credito e business.

È prassi diffusa che i fornitori adottino commissioni uniche per tutti i circuiti, semplificando la trasparenza. Tuttavia, le attività con volumi molto bassi possono incontrare offerte con commissioni più elevate, a fronte della totale assenza di costi fissi.

È sempre consigliabile consultare il Foglietto Informativo specifico di ciascun servizio per conoscere con precisione le tariffe applicate a ciascun circuito.