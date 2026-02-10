Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

Quantum computing, inizia una nuova fase? Dall’hype alla concretezza

Secondo l’indagine realizzata da QuEra, le organizzazioni interessate alla tecnologia stanno superando l’ottimismo iniziale e iniziano a richiedere evidenze concrete, progressi verificabili e percorsi chiari verso la creazione di valore per il business. La cautela porta anche a un crescente senso di inadeguatezza rispetto all’adozione delle piattaforme quantistiche

Pubblicato il 10 feb 2026
Il mercato globale del calcolo quantistico è entrato in una nuova fase: le organizzazioni stanno superando l’ottimismo iniziale e iniziano a richiedere evidenze concrete, progressi verificabili e percorsi chiari verso la creazione di valore per il business. A rilevarlo sono i risultati della ricerca “Quantum Readiness Report 2026“, condotta da QuEra Computing, specialista delle piattaforme quantistiche ad atomi neutri.

