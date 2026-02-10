Quantum computing, inizia una nuova fase? Dall’hype alla concretezza

Il mercato globale del calcolo quantistico è entrato in una nuova fase: le organizzazioni stanno superando l’ottimismo iniziale e iniziano a richiedere evidenze concrete, progressi verificabili e percorsi chiari verso la creazione di valore per il business. A rilevarlo sono i risultati della ricerca “Quantum Readiness Report 2026“, condotta da QuEra Computing, specialista delle piattaforme quantistiche ad atomi neutri.