Da Telco a TechCo: la strategia Tim passa per le smart city sostenibili

“Siamo la più grande realtà Ict italiana, con competenze specialistiche e tecnologie innovative che mettiamo al servizio delle città del futuro”. È con questa visione che Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim, ha partecipato al convegno “Roma AtTRAZIONE DIGITALE – Aziende, innovazione, sviluppo”, svoltosi in Campidoglio.

Tim propone un modello avanzato di smart land, basato su una piattaforma di intelligenza urbana in grado di analizzare i dati in tempo reale e supportare la gestione dei territori in chiave sostenibile, sicura e connessa. “Grazie a tecnologie come il Cloud, l’IoT, l’Intelligenza Artificiale e la cybersecurity, aiutiamo i Comuni a migliorare la qualità della vita urbana e a progettare soluzioni digitali integrate”, ha spiegato Schiavo.

Extended reality e turismo esperienziale: il digitale al servizio del patrimonio culturale

Oltre alla trasformazione delle infrastrutture urbane, Tim è attiva anche nel campo della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. Le soluzioni di eXtended reality sviluppate dal gruppo permettono di creare nuove esperienze turistiche immersive, che rendono esportabili le eccellenze italiane nel mondo.

“Unire tecnologia e bellezza significa anche generare nuove forme di promozione e fruizione culturale”, ha osservato Schiavo. Un’opportunità strategica per territori e istituzioni che vogliono rilanciare il turismo con strumenti innovativi e inclusivi.

Il Polo Strategico Nazionale: infrastruttura cloud sovrana per la PA

Tra i progetti strategici supportati da Tim, Schiavo ha sottolineato il ruolo centrale del Polo Strategico Nazionale, di cui l’azienda è il principale azionista. L’infrastruttura, finanziata dal Pnrr, è progettata per offrire alla Pubblica Amministrazione una piattaforma cloud sicura, affidabile e conforme agli standard europei, garantendo autonomia tecnologica e sovranità dei dati.

Le smart city come laboratorio di trasformazione da telco a techco

L’impegno nelle smart city rappresenta per Tim molto più di una sfida tecnologica: è il terreno dove si misura la transizione dell’azienda da telco a techco. Un passaggio cruciale che ridefinisce identità e modello di business.

Nel nuovo paradigma techco, Tim non si limita più a fornire connettività, ma diventa abilitatore di processi digitali e creatore di servizi a valore aggiunto. Le città intelligenti, con le loro esigenze di analisi dati, gestione predittiva, cybersecurity e interazione intelligente tra sistemi, sono il contesto ideale per consolidare questa trasformazione.

Grazie alla combinazione tra infrastrutture evolute e servizi digitali avanzati, le smart city diventano hub di innovazione e acceleratori della metamorfosi strategica di Tim, sempre più orientata a un ruolo di partner tecnologico per la trasformazione digitale del Paese.

Il punto a Telco per l’Italia l’11 giugno

Del ruolo delle Telco come abilitatori di innovazione del sistema Paese e della transizione verso un modello TecCho in uno scenario sempre più denso di sfide si discuterà al prossimo Telco per l’Italia – “Oltre le reti: da TelCo a TechCo per costruire il futuro dell’Italia” – l’evento CorCom-Nextwork360 in programma a Roma il prossimo 11 giugno.

