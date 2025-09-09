Il concetto di smart city metaverse non è più un esercizio teorico. È una realtà operativa che sta ridefinendo il modo in cui le città vengono pianificate, gestite e vissute. In un contesto globale segnato da urbanizzazione accelerata, crisi climatica e pressioni economiche, le amministrazioni locali stanno adottando modelli digital-first per affrontare le sfide urbane con strumenti predittivi e collaborativi.
Dentro le smart city del futuro: il metaverso urbano diventa realtà
Dai gemelli digitali alle simulazioni immersive, le tecnologie abilitano una pianificazione predittiva e collaborativa, con impatti economici e sociali dirompenti. Efficienza, trasparenza e collaborazione al centro del nuovo paradigma. Ecco scenari, benefici e casi d’uso
