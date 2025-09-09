Dentro le smart city del futuro: il metaverso urbano diventa realtà

Il concetto di smart city metaverse non è più un esercizio teorico. È una realtà operativa che sta ridefinendo il modo in cui le città vengono pianificate, gestite e vissute. In un contesto globale segnato da urbanizzazione accelerata, crisi climatica e pressioni economiche, le amministrazioni locali stanno adottando modelli digital-first per affrontare le sfide urbane con strumenti predittivi e collaborativi.