Smart Building, la rivoluzione parte dalla convergenza digitale

Smart Building non è più un concetto futuristico, ma una realtà concreta che sta ridefinendo il valore degli immobili. La partnership strategica tra Italtel, JLL e Molex Connected Enterprise Solutions segna un punto di svolta per il comparto, proponendo un modello scalabile che integra consulenza strategica, piattaforme IoT e infrastrutture digitali. L’obiettivo è chiaro: trasformare gli edifici in asset intelligenti, sostenibili e competitivi, capaci di rispondere alle nuove esigenze di mercato e alle normative Esg.