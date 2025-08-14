Smart city di nuova generazione: dati, simulazioni e comunità al centro

La pianificazione urbana sta attraversando una trasformazione radicale grazie all’intelligenza artificiale. L’analisi di ProfileTree mostra come l’AI non sia più solo uno strumento tecnico, ma un vero e proprio partner strategico per le comunità, in particolare quelle di piccole dimensioni. L’AI urban planning consente di analizzare grandi quantità di dati, prevedere scenari futuri e prendere decisioni informate, migliorando l’efficienza dei servizi pubblici e la qualità della vita.