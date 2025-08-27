Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

l’analisi

Software di virtualizzazione server, il mercato raddoppierà nei prossimi dieci anni

Secondo le proiezioni di Market Research Intellect, il giro d’affari di queste soluzioni passerà dai 5,8 miliardi di dollari del 2024 ai 12,4 miliardi di dollari entro il 2033. Trainano la crescente domanda di infrastrutture IT efficienti, l’ottimizzazione dei costi e la necessità di migliorare l’utilizzo delle risorse, anche da parte delle pmi

Pubblicato il 27 ago 2025
Il mercato del software di virtualizzazione server raggiungerà un valore di 12,4 miliardi di dollari entro il 2033, più che raddoppiando nel giro di un decennio il fatturato valutato nel 2024 (5,8 miliardi di dollari). Merito di un tasso annuo medio di crescita del 9,3%, trainato a livello globale dalla crescente domanda di infrastrutture IT efficienti, dall’ottimizzazione dei costi e dalla necessità di migliorare l’utilizzo delle risorse aziendali.

A dirlo è un nuovo studio di Market Research Intellect, che evidenzia come le organizzazioni stiano adottando sempre più la virtualizzazione per ridurre la dipendenza dall’hardware, migliorare le prestazioni dei server e semplificare la gestione dei data center. L’obiettivo è quello di supportare carichi di lavoro in evoluzione, integrazione cloud e strategie di trasformazione digitale.

Servono infrastrutture IT efficienti

Secondo lo studio, il mercato del software di virtualizzazione dei server sta assistendo a una rapida crescita soprattutto perché le aziende danno sempre più priorità a un’infrastruttura IT efficiente. I server fisici tradizionali spesso comportano risorse sottoutilizzate e costi operativi più elevati, il che rende la virtualizzazione un’alternativa interessante.

Consentendo l’esecuzione di più macchine virtuali su un singolo server fisico, le organizzazioni massimizzano l’utilizzo delle risorse, riducono le spese hardware e semplificano la gestione. Inoltre, le aziende che adottano la virtualizzazione possono semplificare le operazioni, accelerare l’implementazione delle applicazioni e ridurre al minimo i tempi di inattività, con conseguente aumento della produttività. Anche la forte enfasi sull’efficienza energetica e sulla sostenibilità delle infrastrutture IT gioca un ruolo fondamentale nel promuovere l’adozione.

L’impatto del cloud computing e dei modelli ibridi

D’altra parte, la proliferazione di ambienti cloud computing e IT ibridi si è rivelata un fattore chiave per l’adozione di software di virtualizzazione dei server. Sempre più aziende migrano carichi di lavoro verso piattaforme basate su cloud per ottenere flessibilità, scalabilità ed efficienza dei costi. La virtualizzazione dei server funge da livello fondamentale per l’infrastruttura cloud, consentendo l’allocazione dinamica delle risorse di elaborazione, la mobilità dei carichi di lavoro e una scalabilità fluida.

I modelli ibridi, che integrano l’infrastruttura on-premise con cloud pubblici e privati, si basano sulla virtualizzazione per garantire un’interoperabilità fluida. Le organizzazioni sfruttano la virtualizzazione per ottenere prestazioni costanti e un utilizzo ottimizzato delle risorse in ambienti multi-cloud. Inoltre, la crescente domanda di soluzioni di disaster recovery, backup e alta disponibilità rafforza l’importanza della virtualizzazione.

Ottimizzazione dei costi e dell’utilizzo delle risorse

Uno dei vantaggi più convincenti che guidano la crescita del mercato del software di virtualizzazione server è, secondo l’analisi di Market Research Intellect, l’ottimizzazione dei costi. Le aziende si trovano di fronte alla sfida di dover ridurre le spese IT mantenendo al contempo prestazioni e disponibilità elevate. La virtualizzazione consente alle organizzazioni di consolidare più carichi di lavoro su un numero inferiore di server fisici, riducendo così le spese in conto capitale per l’hardware e i costi operativi relativi a consumo energetico, raffreddamento e manutenzione. Oltre al risparmio sui costi, la virtualizzazione migliora l’utilizzo delle risorse allocando dinamicamente potenza di elaborazione, storage e memoria dove sono più necessari.

Inoltre, la virtualizzazione supporta una migliore gestione del ciclo di vita dei server, consentendo ai team IT di prolungare la durata dell’hardware e ridurre i cicli di aggiornamento.

La sfida della sicurezza (e della conformità)

Con l’espansione delle strategie di virtualizzazione da parte delle aziende, anche sicurezza e conformità sono diventati fattori significativi che influenzano la crescita del mercato. Gli ambienti virtualizzati presentano sfide di sicurezza uniche, tra cui vulnerabilità degli hypervisor, problemi di isolamento dei dati e rischi di accesso non autorizzato.

Per affrontare queste sfide, i fornitori stanno potenziando le loro soluzioni software con funzionalità di sicurezza avanzate come crittografia, isolamento sicuro dei carichi di lavoro e monitoraggio automatizzato della compliance. Inoltre, settori come sanità, finanza e pubblica amministrazione devono far fronte a rigorosi requisiti normativi che richiedono sistemi IT sicuri e verificabili.

L’integrazione della sicurezza nei framework di virtualizzazione non solo mitiga i rischi, ma promuove anche la fiducia nell’implementazione di carichi di lavoro critici. Con l’evoluzione delle minacce informatiche, le aziende stanno dando sempre più priorità a piattaforme di virtualizzazione sicure per salvaguardare i dati sensibili. Questa crescente enfasi su sicurezza e conformità sta stimolando l’innovazione e l’adozione nel mercato del software di virtualizzazione server.

Opportunità di mercato nelle pmi e nelle economie emergenti

Sebbene le grandi aziende siano state tra le prime ad adottare la virtualizzazione dei server, le piccole e medie imprese e le aziende delle economie emergenti stanno ora emergendo come significative opportunità di crescita. Le pmi stanno adottando la virtualizzazione per ottimizzare i budget IT limitati, ridurre la complessità dell’infrastruttura e migliorare la continuità operativa. La virtualizzazione consente alle organizzazioni più piccole di ottenere funzionalità di livello enterprise senza il costo di ingenti investimenti hardware.

I fornitori stanno quindi personalizzando soluzioni di virtualizzazione convenienti, scalabili e facili da implementare per questi mercati. La crescente disponibilità di modelli di licenza basati su abbonamento e pay-as-you-go ne favorisce anche l’adozione tra le organizzazioni più piccole.

Anche le economie emergenti dell’Asia-Pacifico, dell’America Latina e del Medio Oriente stanno assistendo a una rapida trasformazione digitale, creando una forte domanda di tecnologie di virtualizzazione. L’espansione della penetrazione di Internet, l’adozione del cloud e le iniziative governative per l’infrastruttura digitale stanno accelerando ulteriormente l’adozione.

Scenario competitivo e strategie dei principali fornitori

Market Research Intellect evidenzia infine che i principali fornitori di software di virtualizzazione server stanno continuando a innovare per rafforzare la propria presenza sul mercato. Operatori affermati come VMware, Microsoft, Citrix, Red Hat e Oracle dominano lo scenario, offrendo soluzioni ricche di funzionalità adatte ad aziende di tutte le dimensioni. Tutte aziende che si concentrano sulla differenziazione dei prodotti, sulle partnership strategiche e sulle fusioni per migliorare il proprio vantaggio tecnologico ed espandere la propria clientela.

Anche i fornitori di servizi cloud come Amazon Web Services e Google stanno integrando funzionalità di virtualizzazione nelle loro offerte di servizi, intensificando la concorrenza. Le piattaforme open source stanno poi guadagnando terreno offrendo alternative convenienti, particolarmente interessanti per pmi e sviluppatori.

In generale, i fornitori stanno integrando sempre più intelligenza artificiale, automazione e analisi avanzate nelle loro soluzioni per offrire prestazioni e scalabilità superiori. Investimenti strategici in funzionalità di sicurezza informatica e capacità di conformità differenziano ulteriormente l’offerta. Il contesto competitivo sta promuovendo una rapida innovazione, con i fornitori che si impegnano ad allineare le proprie soluzioni ai requisiti aziendali in evoluzione e alle strategie di infrastrutture IT a prova di futuro.

