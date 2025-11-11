L’intensità delle risorse richieste dall’AI è una preoccupazione condivisa dai settori pubblici e privati – una sfida con cui il mondo continua a confrontarsi a quasi 3 anni dall’esplosione della Gen AI sulla scena globale, alla fine del 2022.
Sostenibilità dell’AI, ecco perchè i data center “green” non bastano
Per ridurre davvero l’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale non basta alimentare gli hub con energie rinnovabili: serve ripensare dati, software, hardware e strategie energetiche lungo l’intero ciclo di vita dei modelli
