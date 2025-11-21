Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

Sovranità digitale: l’Europa detta le regole, ora tocca alle aziende

La stagione delle dichiarazioni è finita: tra tensioni geopolitiche, dipendenze dai cloud globali e rischio di perdere il controllo sui dati critici, l’Europa pretende soluzioni reali. Nei prossimi dodici mesi solo i fornitori – europei e non – capaci di garantire indipendenza, controllo locale e sicurezza Zero Trust potranno restare davvero in gioco

Pubblicato il 21 nov 2025
Casper Klynge

VP and Head of Government partnerships and Public Policy EMEA, Zscaler

Stiamo assistendo a un cambiamento epocale nel modo in cui i leader e i responsabili politici europei percepiscono la tecnologia e l’indipendenza digitale. Si sta verificando una trasformazione profonda nel modo di pensare e nella percezione dei principali stakeholder tecnologici e istituzionali.

