Stiamo assistendo a un cambiamento epocale nel modo in cui i leader e i responsabili politici europei percepiscono la tecnologia e l’indipendenza digitale. Si sta verificando una trasformazione profonda nel modo di pensare e nella percezione dei principali stakeholder tecnologici e istituzionali.
Sovranità digitale: l’Europa detta le regole, ora tocca alle aziende
La stagione delle dichiarazioni è finita: tra tensioni geopolitiche, dipendenze dai cloud globali e rischio di perdere il controllo sui dati critici, l’Europa pretende soluzioni reali. Nei prossimi dodici mesi solo i fornitori – europei e non – capaci di garantire indipendenza, controllo locale e sicurezza Zero Trust potranno restare davvero in gioco
