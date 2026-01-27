Fastweb+Vodafone e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) hanno firmato un accordo della durata di tre anni per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per le imprese che operano nei settori della manifattura avanzata, dell’automotive e dei sistemi di robotica e automazione.
Sovranità tecnologica, Fastweb+Vodafone e AI4I uniscono le forze
L’operatore ha siglato con l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale un accordo della durata di tre anni per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per le imprese che operano nei settori della manifattura avanzata, dell’automotive e dei sistemi di robotica e automazione
