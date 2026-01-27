Digital Economy Telco Industria 4.0 Space Economy PA Digitale Green economy Intelligenza artificiale Videointerviste Le Guide di CorCom Podcast Privacy

l’intesa

Sovranità tecnologica, Fastweb+Vodafone e AI4I uniscono le forze

Home Digital Economy
Indirizzo copiato

L’operatore ha siglato con l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale un accordo della durata di tre anni per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per le imprese che operano nei settori della manifattura avanzata, dell’automotive e dei sistemi di robotica e automazione

Pubblicato il 27 gen 2026
sovranità tecnologica, AI nelle telecomunicazioni

Fastweb+Vodafone e l’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) hanno firmato un accordo della durata di tre anni per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per le imprese che operano nei settori della manifattura avanzata, dell’automotive e dei sistemi di robotica e automazione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Aziende

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • data center

  • TREND

    Data center, nel 2026 la sfida sarà l'execution: energia e permessi i nodi

    07 Gen 2026

    Condividi
  • smartphone, mobile, cellulare, tlc, telefonia

  • privacy

    Teleselling selvaggio, Agcom apre alla consultazione per numerazioni brevi

    18 Dic 2025

    Condividi
  • Telco Tavola 3

  • telco per l'italia

    Fibra, edge e piattaforme aperte: così si ridisegna la filiera

    03 Dic 2025

    Condividi
  • intelligenza-artificiale

  • #ROadtotelco

    La sfida delle telco nell’era dell’AI: servono talenti per "far parlare" la rete

    08 Ott 2025

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x