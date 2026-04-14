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Sovranità tecnologica, via al Raw Materials Mechanism

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La Commissione europea lancia una piattaforma che, su base volontaria, punta ad aggregare la domanda di materie prime e promuovere la diversificazione degli approvvigionamenti. Per le Telco vantaggi soprattutto a monte della filiera, con potenziali impatti immediati per i produttori degli apparati di rete

Pubblicato il 14 apr 2026
Europa-Commissione-Ue-Unione-europea

La Commissione europea lancia il primo bando per riunire acquirenti e fornitori nell’ambito del Raw Materials Mechanism (Meccanismo per le materie prime). Attraverso questa piattaforma, gli acquirenti di materie prime critiche potranno aggregare la domanda e connettersi con fornitori, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di stoccaggio.

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Domenico Aliperto

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