La Commissione europea lancia il primo bando per riunire acquirenti e fornitori nell’ambito del Raw Materials Mechanism (Meccanismo per le materie prime). Attraverso questa piattaforma, gli acquirenti di materie prime critiche potranno aggregare la domanda e connettersi con fornitori, istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di stoccaggio.
la strategia
Sovranità tecnologica, via al Raw Materials Mechanism
La Commissione europea lancia una piattaforma che, su base volontaria, punta ad aggregare la domanda di materie prime e promuovere la diversificazione degli approvvigionamenti. Per le Telco vantaggi soprattutto a monte della filiera, con potenziali impatti immediati per i produttori degli apparati di rete
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