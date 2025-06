Tecnologia all’avanguardia e fiducia: Wind Tre Business è “Open” per imprese sempre più connesse e sicure

Parola d’ordine: fiducia. Partendo da questo concetto, sempre più centrale in un’epoca segnata da una rapida digitalizzazione e da minacce informatiche sempre più pervasive, Wind Tre Business lancia “Open”, una nuova piattaforma di comunicazione che va ben oltre una semplice campagna pubblicitaria. Si tratta di un progetto a lungo termine che mira a consolidare il posizionamento dell’azienda nel mercato B2B, ponendo al centro fiducia, ascolto, sicurezza e innovazione tecnologica.

“Open”: un approccio strategico centrato sulla fiducia e sulla collaborazione

La nuova piattaforma di comunicazione “Open” rappresenta la visione evolutiva di Wind Tre Business: aperti al cambiamento, all’innovazione, ma soprattutto alla collaborazione con i clienti. In un contesto in cui cresce la domanda di soluzioni Ict integrate, l’azienda propone una nuova narrazione che mette in evidenza la propria capacità di affiancare le imprese nel percorso di trasformazione digitale.

“Open” è molto più di uno slogan: è una dichiarazione d’intenti. “Non è solo una parola, ma un impegno reale: significa essere vicini alle imprese, comprenderne le esigenze e offrire risposte innovative”, spiega Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre. “Wind Tre Business è al loro fianco ogni giorno, trasformando la tecnologia in opportunità concrete per la crescita e la competitività”.

Uno storytelling visivo autentico: lo spot firmato FCB & Partners

La campagna prende forma anche attraverso uno spot pubblicitario, ideato da FCB & Partners, diretto da Giacomo Boeri e prodotto da The Family, con editing a cura di Xlr8. In onda dal 1° giugno su tutte le principali reti generaliste e canali Dtt, il video si distingue per la sua regia moderna e autentica, offrendo una prospettiva inedita: quella di chi vive l’innovazione quotidiana grazie ai servizi di Wind Tre Business.

Lo spot mette in scena aziende clienti reali – tra cui Alice Pizza, ASdoMAR, Bauli, Centrale del Latte di Roma, Ceres, Fabriano, Givi, Kiko, Lemonsoda, Menz&Gasser, Pasta Garofalo – i cui prodotti vengono mostrati con la scritta “Open”, a simboleggiare una connessione concreta e quotidiana con Wind Tre.

La chiusura del video è affidata alle persone di Wind Tre Business, professionisti che ogni giorno supportano imprenditori e organizzazioni, con un messaggio chiaro: “La porta del futuro è Open. Come noi. Apriamola insieme.”

La cybersecurity come priorità strategica

La nuova piattaforma comunicativa va dunque a rafforzare l’impegno di Wind Tre Business nell’accompagnare le imprese verso un cambio di paradigma che fa del digitale il pilastro di un business sostenuto e sostenibile. In questo contesto va letta la strategia di Wind Tre nel campo della sicurezza informatica, oggi più cruciale che mai. In un panorama internazionale segnato da instabilità geopolitica e da una crescita esponenziale delle minacce digitali, la cybersecurity si impone come elemento strategico per la competitività e la resilienza delle imprese.

Nel 2024, il numero di violazioni dei dati è aumentato del 12% rispetto all’anno precedente, con una media di 273 attacchi informatici al mese in Italia. Il costo globale dei cybercrimini si stima raggiungerà i 10,5 trilioni di dollari entro il 2025. Di fronte a questa realtà, le imprese italiane hanno incrementato gli investimenti in sicurezza IT, raggiungendo i 2,15 miliardi di euro nel 2023, con un aumento del 16% sul 2022.

L’impegno di Wind Tre per un digitale sicuro

In questo scenario, il ruolo degli operatori di telecomunicazione è centrale. Wind Tre, consapevole di essere un nodo critico nella rete digitale, ha sviluppato una strategia articolata per garantire la protezione dei dati e dei sistemi propri e dei clienti.

Tra le principali direttrici d’azione:

Investimenti in infrastrutture di cybersecurity per tutelare i dati e prevenire perdite o danneggiamenti, limitando i danni e ripristinando la normalità operativa in tempi brevi in caso di attacco.

Diffusione di una cultura della sicurezza (“Cybersecurity Mindset”) per ridurre l’errore umano.

Dialogo continuo con le autorità competenti, non solo per la compliance normativa, ma anche per contribuire alla definizione degli standard più avanzati in materia di privacy e protezione.

AI e Security by Design: innovazione responsabile

Wind Tre ha adottato anche una Policy per l’utilizzo etico dell’intelligenza artificiale, che comprende valutazioni approfondite dell’impatto di ogni sistema AI sulla sicurezza informatica.

Inoltre, la telco l’azienda ha rafforzato l’approccio “Security by Design”, integrando la sicurezza sin dalle fasi iniziali di progettazione di sistemi e servizi. Questo approccio viene esteso anche alla supply chain, tramite security checklist applicate ai fornitori, per garantire la protezione dei dati lungo tutta la filiera.

La soluzione per le analisi di Geo Marketing: dati strategici per decisioni consapevoli

A completare l’offerta di soluzioni evolute, Wind Tre Business propone una suite di strumenti per il Geo Marketing, sfruttando il potenziale dei Big Data per supportare le aziende nella pianificazione commerciale e nelle strategie di marketing. Le informazioni derivano da un mix di dataset proprietari – come dati di mobilità, profili socio-demografici e interessi – e da fonti terze, restituendo una visione dettagliata su specifiche aree geografiche.

Una web dashboard intuitiva consente di visualizzare i risultati in maniera semplice e immediata, utilizzando dati anonimi e aggregati raccolti da milioni di clienti mobili ed elaborati attraverso algoritmi avanzati, pensati per le esigenze delle piccole e medie imprese.

Tra i pacchetti disponibili:

Tourism Analytics : offre una fotografia dettagliata dei flussi turistici all’interno di un Comune. La dashboard interattiva fornisce dati su presenze giornaliere, settimanali e mensili, fascia oraria, provenienza dei visitatori, frequenza e durata delle visite. Uno strumento essenziale per enti pubblici, strutture ricettive e operatori del settore.

: offre una fotografia dettagliata dei flussi turistici all’interno di un Comune. La dashboard interattiva fornisce dati su presenze giornaliere, settimanali e mensili, fascia oraria, provenienza dei visitatori, frequenza e durata delle visite. Uno strumento essenziale per enti pubblici, strutture ricettive e operatori del settore. Store Locator : pensato per supportare le imprese nei processi decisionali di apertura, ricollocazione o chiusura dei punti vendita. La dashboard restituisce un’analisi accurata sul potenziale di vendita di una specifica zona, aiutando nella valutazione delle performance territoriali.

: pensato per supportare le imprese nei processi decisionali di apertura, ricollocazione o chiusura dei punti vendita. La dashboard restituisce un’analisi accurata sul potenziale di vendita di una specifica zona, aiutando nella valutazione delle performance territoriali. Location Analysis: consente di studiare i flussi di mobilità nei pressi di luoghi di interesse come stazioni, fiere, centri commerciali, aeroporti, parchi tematici o eventi. L’analisi dei dati, suddivisi per fascia oraria, frequenza e durata, permette di ottimizzare scelte operative come gestione del personale, orari di apertura e logistica.

Grazie a queste soluzioni, Wind Tre Business rafforza ulteriormente la sua capacità di accompagnare le aziende e la pubblica amministrazione in un percorso di digital transformation data-driven, offrendo strumenti concreti per aumentare competitività e consapevolezza nelle decisioni strategiche.

Un partner affidabile per l’evoluzione digitale delle imprese

Con il progetto “Open”, Wind Tre Business non solo rinnova la propria immagine, ma riafferma il proprio ruolo di partner affidabile per l’evoluzione digitale delle aziende italiane. Un partner che ascolta, innova, protegge e crea valore, ogni giorno.