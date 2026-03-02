6G, dall’Europa 116 milioni in 20 progetti per rafforzare la leadership digitale

Il 6G diventa il nuovo terreno strategico su cui si gioca la competitività europea. L’annuncio, arrivato al Mobile World Congress di Barcellona, porta la firma della Sns Ju (European Smart Networks and Services Joint Undertaking), la partnership pubblico‑privata dell’Unione europea dedicata allo sviluppo delle reti intelligenti di nuova generazione. Con 116 milioni di euro assegnati a 20 nuovi progetti, l’Europa amplia un portafoglio che raggiunge quota 100 iniziative e consolida un percorso iniziato nel 2021 con i fondi di Horizon Europe. La scelta non riguarda soltanto nuovi brevetti o sperimentazioni tecniche, ma definisce l’architettura industriale, politica e tecnologica del prossimo decennio. Il nuovo ciclo di interventi arriva mentre prosegue la diffusione del 5G, ma ribadisce la volontà di agire in anticipo sulla prossima generazione di connettività. Il continente punta così a una posizione di forza nei tavoli di standardizzazione globali e a una filiera capace di sostenere investimenti, crescita e autonomia strategica.