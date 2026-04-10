AI Continent Action Plan: spinta su supercalcolo, cloud e regole per fare dell’Europa un hub mondiale AI

L’AI Continent Action Plan segna un cambio di passo netto nella politica industriale digitale europea. Non è una semplice cornice programmatica, ma un disegno organico che prova a tenere insieme competitività, sovranità tecnologica e valori. La Commissione parte da una constatazione chiara: l’Intelligenza artificiale sta entrando solo ora nei settori chiave dell’economia e il suo impatto reale deve ancora dispiegarsi. Proprio per questo, l’Europa deve muoversi con rapidità e ambizione, se vuole evitare di restare spettatrice in una corsa globale che vede Stati Uniti e Cina già in vantaggio.

Il piano lega in modo esplicito sviluppo tecnologico e modello europeo. Un’AI affidabile e human centric viene presentata come fattore di crescita economica e, allo stesso tempo, come presidio dei diritti fondamentali e della diversità culturale. Da qui la scelta di intervenire su tutta la catena del valore: infrastrutture, dati, applicazioni, competenze e regole. L’obiettivo è costruire un vero “continente dell’AI”, capace non solo di adottare soluzioni sviluppate altrove, ma di progettarle, addestrarle e scalarle su asset strategici europei.

La leva del supercalcolo e il ruolo delle AI Factories

Il primo pilastro dell’AI Continent Action Plan riguarda la potenza di calcolo, considerata la base materiale di ogni ambizione sull’AI. Addestrare, perfezionare e distribuire modelli avanzati richiede capacità computazionali elevate lungo tutto il ciclo di vita, dal training all’inferenza. Per questo la Commissione punta a rafforzare l’infrastruttura pubblica europea, facendo leva sulla rete di supercomputer coordinata dall’European High Performance Computing Joint Undertaking.

Dentro questa cornice si colloca l’iniziativa delle AI Factories, concepite come ecosistemi integrati che mettono insieme supercomputer ottimizzati per l’AI, grandi risorse di dati, strumenti di sviluppo e capitale umano. L’idea non è solo aumentare la capacità, ma creare ambienti di collaborazione tra università, centri di ricerca, startup, industria e pubbliche amministrazioni. Un modello che prova a superare la frammentazione e ad abbassare le barriere di accesso, soprattutto per startup e Pmi.

La dimensione dell’investimento è rilevante. Con tredici AI Factories distribuite in diciassette Stati membri e altri Paesi partecipanti, l’Europa punta a creare una rete federata che renda il supercalcolo un servizio accessibile e non un privilegio per pochi grandi player. La Commissione insiste su un punto chiave: l’accesso deve essere rapido e con oneri amministrativi ridotti, altrimenti l’infrastruttura rischia di restare sottoutilizzata.

Gigafactories e scala industriale dei modelli

Se le AI Factories rappresentano il livello “diffuso” dell’ecosistema, il secondo passo guarda alla frontiera dei foundation model. L’AI Continent Action Plan prende atto di una tendenza chiara: i modelli diventano sempre più complessi, multimodali e capaci di ragionamento. Per restare competitivi su questo terreno serve una scala di calcolo oggi appannaggio di pochissimi attori globali.

Da qui l’idea delle AI Gigafactories, grandi impianti dedicati allo sviluppo e all’addestramento di modelli di nuova generazione, con decine di migliaia di processori avanzati e requisiti stringenti su efficienza energetica, consumo d’acqua e sostenibilità. La Commissione lega queste strutture a un obiettivo politico esplicito: rafforzare l’autonomia strategica europea, riducendo le dipendenze critiche su tecnologie e filiere esterne.

Il modello finanziario previsto è quello dei partenariati pubblico‑privati, sostenuti da strumenti di derisking e dal coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti. In questo quadro si inserisce l’iniziativa InvestAI, pensata per mobilitare capitali su larga scala e attirare investitori privati. Il messaggio al mercato è chiaro: l’Europa vuole creare le condizioni per competere anche sulla scala industriale dell’AI, non solo sull’eccellenza della ricerca.

Cloud, data center ed edge: il nodo infrastrutturale europeo

Uno dei passaggi più delicati del piano riguarda il cloud e i data center. La Commissione riconosce apertamente il ritardo europeo in termini di capacità installata e sottolinea i rischi di una dipendenza eccessiva da infrastrutture controllate da soggetti extra Ue, soprattutto per settori critici e pubbliche amministrazioni.

Per affrontare questo nodo, l’AI Continent Action Plan annuncia un Cloud and AI Development Act, con l’obiettivo di rimuovere i colli di bottiglia che frenano gli investimenti. Oggi, ottenere i permessi per costruire un data center in Europa può richiedere anni. Bruxelles propone di semplificare e accelerare le procedure per i progetti che rispettano criteri di efficienza e sostenibilità, mantenendo le tutele ambientali.

L’ambizione è triplicare la capacità europea di data center nei prossimi anni e arrivare a un livello adeguato alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni entro il 2035. In questo disegno entra anche l’edge computing, con un riferimento esplicito agli ambienti telco edge. L’AI non vive solo nei grandi data center centralizzati, ma sempre più vicino alle reti e ai punti di utilizzo, dove la bassa latenza diventa un fattore competitivo.

Per il settore delle telecomunicazioni, questo passaggio apre una partita strategica. Le reti, i siti e le capacità di orchestrazione possono trasformarsi in piattaforme abilitanti per l’AI, a patto di inserirsi in un ecosistema regolato e orientato alla sovranità digitale. Non a caso, la Commissione collega il tema del cloud anche alle politiche energetiche e idriche, annunciando roadmap dedicate per integrare queste infrastrutture nei sistemi nazionali.

Dati come asset strategico e Data Union Strategy

Accanto al calcolo, l’AI Continent Action Plan mette i dati al centro della strategia. Senza dataset affidabili, interoperabili e di qualità, l’AI europea rischia di restare marginale. La Commissione prevede una Data Union Strategy per rafforzare l’ecosistema dei dati, riducendo la complessità normativa e favorendo la condivisione in un contesto di fiducia.

Uno degli strumenti operativi sono i Data Labs, collegati alle AI Factories. Questi hub dovrebbero federare dati provenienti da diversi settori, collegandosi agli spazi europei dei dati e offrendo servizi di pulizia, standardizzazione e arricchimento. L’obiettivo è trasformare fonti frammentate in risorse utilizzabili per l’addestramento e la validazione dei modelli, nel rispetto delle regole su privacy e concorrenza.

Particolare attenzione viene dedicata ai dati linguistici, considerati cruciali per modelli capaci di riflettere la diversità culturale e linguistica europea. È un tema che ha anche una dimensione economica, perché modelli multilingue di qualità possono abbattere barriere nel mercato unico e favorire nuovi servizi digitali.

Dall’offerta alla domanda: l’Apply AI Strategy

La Commissione riconosce che l’offerta tecnologica, da sola, non basta. I dati sull’adozione mostrano un’Europa ancora in ritardo, soprattutto tra Pmi e pubbliche amministrazioni. Per questo l’AI Continent Action Plan introduce l’Apply AI Strategy, pensata per accelerare l’uso concreto dell’AI nei settori dove l’Europa ha competenze industriali forti.

L’approccio è basato sui casi d’uso e punta a creare un mercato interno dell’AI, sostenuto anche dal potere di acquisto della pubblica amministrazione. Sanità, giustizia, istruzione e servizi pubblici vengono indicati come ambiti chiave, non solo per migliorare l’efficienza, ma anche per garantire accessibilità e riduzione delle discriminazioni.

In questo contesto, gli European Digital Innovation Hubs assumono un ruolo centrale. Dal 2025 sono chiamati a diventare veri e propri centri di esperienza sull’AI, in sinergia con AI Factories e strutture di test. Per le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, questi hub rappresentano un punto di accesso a competenze, infrastrutture e percorsi di adozione.

Competenze, talenti e AI Skills Academy

Il quarto pilastro del piano riguarda le competenze. La Commissione lega esplicitamente il successo dell’AI Continent alla capacità di formare e attrarre talenti. Da qui il lancio dell’AI Skills Academy, pensata come punto di riferimento europeo per la formazione su sviluppo e utilizzo dell’AI, con particolare attenzione all’AI generativa.

Il programma prevede percorsi accademici, fellowship, apprendistato e iniziative per favorire il rientro e la permanenza dei talenti in Europa, inclusi professionisti provenienti da Paesi terzi. L’obiettivo è ampliare il bacino di specialisti e, allo stesso tempo, diffondere competenze di base tra lavoratori e cittadini, per accompagnare una transizione digitale inclusiva.

La sinergia con le AI Factories rafforza questo approccio. Formazione e infrastruttura vengono pensate come due elementi inseparabili: l’una senza l’altra rischia di non produrre risultati duraturi.

Regole e semplificazione: rendere l’AI Act praticabile

Un ecosistema competitivo ha bisogno anche di regole chiare e applicabili. L’AI Continent Action Plan ribadisce il ruolo dell’AI Act come base per un mercato unico dell’AI affidabile e sicura. Allo stesso tempo, la Commissione riconosce le difficoltà operative, soprattutto per i piccoli operatori.

Per questo annuncia la creazione di un AI Act Service Desk, un punto di contatto unico per fornire orientamento pratico, strumenti di autovalutazione e supporto diretto. L’idea è ridurre l’incertezza regolatoria e facilitare la compliance, evitando che le regole diventino un freno all’innovazione.

Il messaggio politico è di cautela: prima applicare e valutare l’impatto del quadro esistente, poi eventualmente intervenire con nuove norme. Un segnale rivolto alle imprese, che chiedono stabilità e prevedibilità per investire.

Il Mediterraneo come estensione della strategia digitale europea

Come ulteriore mossa nel rafforzamento della propria proiezione esterna, l’Unione europea ha avviato un programma di trasformazione digitale rivolto ai Paesi del Mediterraneo meridionale, che rappresenta il primo risultato concreto nel settore digitale del Patto per il Mediterraneo lanciato a fine 2025. L’iniziativa, cofinanziata dal Governo tedesco, mira a promuovere una crescita inclusiva e sostenibile migliorando l’accesso ai servizi digitali per cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese in Nord Africa e Medio Oriente. Il programma punta all’allineamento delle normative sulle telecomunicazioni digitali agli standard europei, al rafforzamento della cibersicurezza e allo sviluppo delle competenze digitali, con particolare attenzione alle Pmi locali. In questo modo Bruxelles estende la propria strategia digitale oltre i confini dell’Unione, legando cooperazione regionale, stabilità e diffusione del modello europeo di trasformazione digitale.