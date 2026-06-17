Il Decennio digitale mette l’Italia davanti a una doppia evidenza. Il Paese accelera su fibra, servizi pubblici online e sanità digitale. Ma resta esposto su alcuni fattori decisivi per la sovranità tecnologica. L’adozione dell’AI nelle imprese è ancora bassa. Gli specialisti Ict sono pochi. L’ecosistema delle startup innovative non riflette il peso dell’economia nazionale.

È questo il quadro che emerge dal country report della Commissione europea sull’Italia (SCARICA QUI IL DOCUMENTO COMPLETO), allegato alla relazione sullo stato del programma Ue al 2030. Il documento riconosce progressi rilevanti nelle infrastrutture digitali e nei servizi pubblici. Allo stesso tempo, segnala ritardi che possono frenare produttività, competitività e capacità industriale.

La traiettoria italiana appare solida in diversi indicatori. Bruxelles rileva che il Paese ha fissato 14 obiettivi nazionali. Il 79% risulta allineato ai target europei al 2030. Le traiettorie misurate sono considerate tutte in linea con il percorso previsto. Inoltre, l’Italia ha affrontato il 69% delle 13 raccomandazioni formulate dalla Commissione nel 2024, introducendo nuove misure.

Il punto politico, però, è un altro. La trasformazione digitale italiana non può più essere letta solo come avanzamento infrastrutturale. La fase nuova riguarda l’uso industriale delle tecnologie, la qualità delle competenze e la capacità di generare campioni europei. Su questi terreni si giocherà la distanza tra digitalizzazione amministrativa e leadership tecnologica.

La fibra corre, ma il pieno raggiungimento resta aperto

Il dato più forte riguarda la connettività. La copertura delle reti ad altissima capacità in Italia è salita dal 59,6% al 70,7%. La crescita annua è pari al 18,6%. Lo stesso valore riguarda la copertura Fttp, che ha guadagnato 11 punti percentuali tra 2023 e 2024.

La Commissione sottolinea che l’Italia ha raggiunto la media europea sulla fibra fino ai locali dell’utente. È un passaggio importante per un Paese che per anni ha accumulato ritardi nelle reti fisse. La copertura 5G complessiva, invece, si attesta al 99,5%. Il dato supera la media Ue, pari al 94,3%.

La fotografia resta comunque incompleta. Bruxelles invita l’Italia a proseguire nel dispiegamento delle infrastrutture, in particolare della Fttp. L’attenzione va posta anche sulle aree meno popolate. Il rischio è che il divario territoriale si sposti dalla copertura formale all’effettivo utilizzo dei servizi.

La raccomandazione è chiara. La domanda deve diventare un motore dell’offerta. Senza adozione reale da parte di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, la rete rischia di non produrre pienamente valore economico. Per il mercato telco questo significa collegare investimenti, qualità del servizio e sviluppo di applicazioni avanzate.

La PA digitale diventa un punto di forza

Il dossier riconosce all’Italia un progresso consistente nei servizi pubblici digitali. L’indicatore per i cittadini passa da 68,3 a 83,6 punti. La crescita annua è del 22,4%. Il Paese supera così la media Ue, pari a 82,3 punti.

Più contenuto, ma comunque positivo, l’avanzamento per i servizi alle imprese. L’indicatore sale da 76,3 a 80,9 punti. La media europea resta più alta, a quota 86,2. Il divario segnala che il percorso di semplificazione per il sistema produttivo non è ancora compiuto.

La Commissione richiama il ruolo di strumenti come PagoPA, l’app IO e la Piattaforma digitale nazionale dati. La spinta riguarda interoperabilità, usabilità e migliore esperienza per gli utenti. Sono elementi cruciali per trasformare la PA digitale da catalogo di servizi a infrastruttura abilitante.

Un altro capitolo riguarda l’identità digitale. Nel quadro del wallet europeo, l’Italia ha avviato lo sviluppo dell’IT-Wallet. I primi progetti pilota sono stati resi disponibili tramite l’app IO. Gli utenti possono accedere ad alcuni documenti iniziali, come la patente di guida. Questo passaggio ha una valenza industriale e istituzionale. L’identità digitale può diventare il punto di accesso a servizi pubblici e privati. Ma richiede standard robusti, fiducia degli utenti e integrazione con gli operatori economici. Il successo dipenderà meno dal lancio tecnologico e più dall’adozione quotidiana.

Sanità digitale, l’Italia sopra la media europea

Tra gli indicatori più solidi compare l’accesso ai fascicoli sanitari elettronici. L’Italia raggiunge 84,1 punti, contro una media Ue di 82,7. La crescita rispetto al dato precedente è dell’1,7%. Il target nazionale ed europeo resta fissato a 100 entro il 2030.

Il risultato conferma che la sanità digitale è uno dei terreni più avanzati della trasformazione italiana. La maturità del sistema, però, non dipende solo dalla disponibilità dei dati. Conta la capacità di renderli interoperabili, sicuri e utilizzabili nei percorsi di cura.

A livello europeo, la relazione generale evidenzia il ruolo dell’AI nella diagnostica per immagini. La Commissione indica benefici su diagnosi precoce, tempi più rapidi e migliori risultati per i pazienti. Per l’Italia, questo apre una questione strategica. Il Paese dispone di asset sanitari e scientifici rilevanti, ma deve rafforzare l’adozione delle tecnologie avanzate.

Il fascicolo sanitario elettronico può diventare una leva per ricerca, prevenzione e medicina personalizzata. Ma servono governance dei dati, competenze cliniche e digitali, sicurezza informatica e fiducia sociale. Senza questi fattori, il rischio è limitare l’innovazione alla digitalizzazione dei processi esistenti.

AI, il vero collo di bottiglia industriale

Il dato sull’AI è il più sensibile. L’adozione da parte delle imprese italiane sale dal 5,1% all’8,2%. La crescita annua è significativa, pari al 62,4%. Il valore è in linea con la traiettoria nazionale, fissata all’8%. Il confronto europeo resta però sfavorevole. La media Ue è al 13,5%. Inoltre, l’obiettivo italiano al 2030 è pari al 60%, sotto il target europeo del 75%. Lo stesso vale per la data analytics, dove la roadmap nazionale punta al 60% invece del 75%.

La Commissione chiede all’Italia di intensificare gli sforzi per conquistare una posizione di leadership nell’AI. Il documento suggerisce di valorizzare i centri di competenza esistenti e le capacità nel supercalcolo. È un’indicazione rilevante, perché collega l’adozione dell’AI alla potenza di calcolo e alla ricerca applicata.

Il nodo non riguarda solo il numero di imprese che sperimentano algoritmi. La questione è la capacità di integrare l’AI nei processi produttivi, nella logistica, nei servizi finanziari, nella sanità e nella manifattura. L’Italia ha una struttura industriale fondata su filiere e Pmi. Questo rende l’adozione più complessa, ma anche più decisiva.

La relazione generale della Commissione segnala che quasi il 20% delle imprese europee usa l’AI. L’adozione è aumentata del 48% nel 2025 rispetto all’anno precedente. Il ritmo europeo accelera. Se l’Italia non riduce il divario, rischia di pagare un costo competitivo nelle catene del valore.

Pmi digitali, buona base ma salto tecnologico difficile

Il 70,2% delle Pmi italiane dispone almeno di un livello base di intensità digitale. Il valore resta sotto la media europea, pari al 72,9%, ma indica una base ampia. Il target nazionale ed europeo al 2030 è fissato al 90%.

La sfida non è più soltanto portare le imprese online. Serve accompagnarle nell’uso di cloud, dati, AI, automazione e cybersecurity. La Commissione rileva ostacoli persistenti legati a dati, competenze, integrazione e risorse. Sono barriere tipiche delle Pmi, ma in Italia hanno un impatto sistemico.

Il report raccomanda di rafforzare la rete dei servizi di trasferimento tecnologico. La presenza deve restare nazionale, con maggiore enfasi sulle tecnologie chiave. L’obiettivo è evitare una digitalizzazione a due velocità, concentrata nelle imprese più strutturate e nei territori più forti.

Su questo punto, il Pnrr ha avuto un ruolo di accelerazione. Ma la relazione europea avverte che molti programmi di finanziamento entrano in una fase critica. A livello Ue, quasi metà del bilancio pubblico previsto nelle roadmap nazionali verrà gradualmente eliminato entro il 2026. La continuità degli investimenti diventa quindi un tema centrale.

Competenze, il divario che frena la trasformazione

Il capitolo competenze resta uno dei più problematici. In Italia il 45,8% della popolazione possiede almeno competenze digitali di base. Il target nazionale è fissato all’80,1%, in linea con l’obiettivo europeo dell’80%.

Ancora più critico il dato sugli specialisti Ict. Nel 2024 rappresentano il 4% dell’occupazione. La media Ue è al 5%. L’obiettivo italiano al 2030 è l’8,4%, mentre quello europeo è vicino al 10%. Inoltre, il dato italiano risulta in calo rispetto al 4,1% precedente.

La Commissione evidenzia gap che colpiscono le persone con livelli di istruzione più bassi. Ma il problema riguarda anche i giovani, destinatari centrali delle misure del Pnrr. Questo segnala che l’alfabetizzazione digitale non basta. Serve una pipeline stabile di competenze avanzate.

Le raccomandazioni sono esplicite. L’Italia deve rafforzare la formazione per tutti i gruppi della popolazione. Deve potenziare l’educazione digitale nelle scuole. Deve incentivare reskilling e upskilling dei lavoratori. Per gli specialisti Ict servono percorsi universitari più ampi e allineati al mercato.

Il tema di genere resta aperto. La relazione europea generale segnala che le donne rappresentano meno del 20% degli specialisti Ict occupati nell’Ue. La percentuale non è cambiata dal 2024. La domanda cresce soprattutto in sicurezza cloud, cybersecurity, gestione dei dati e sviluppo software. Senza maggiore partecipazione femminile, il bacino di competenze resterà troppo stretto.

Startup e scaleup, l’ecosistema non riflette il peso del Paese

Il country report indica nove unicorni in Italia, uno in più rispetto all’anno precedente. Il target nazionale al 2030 è 16. Il dato supera la traiettoria indicata nel documento, ma resta basso rispetto alla dimensione dell’economia italiana.

La Commissione definisce l’ecosistema per startup innovative e scaleup ancora relativamente sottosviluppato. È un punto delicato. La sovranità digitale europea non dipende solo da infrastrutture e regole. Richiede imprese capaci di crescere, attrarre capitale e competere nei mercati globali.

Nell’Eurobarometro speciale sul Decennio digitale, il 90% degli italiani considera importante garantire che le imprese europee possano crescere e diventare campioni continentali. La domanda sociale di autonomia tecnologica appare quindi molto alta. Ma l’offerta industriale richiede strumenti mirati.

Bruxelles raccomanda di rafforzare l’ecosistema nazionale dell’innovazione. Il percorso deve collegare ricerca, università, centri di trasferimento tecnologico, startup e scaleup. La Commissione invita anche a valutare incentivi mirati per settori strategici. È un’indicazione che spinge oltre le misure orizzontali.

Quantum, chip e supercalcolo: gli asset strategici

Il rapporto riconosce all’Italia un ruolo importante nelle tecnologie strategiche. Il Paese ha lanciato una strategia quantistica e lavora a una strategia sui semiconduttori. Partecipa inoltre agli Ipcei su microelettronica e tecnologie di comunicazione, oltre che su cloud di nuova generazione.

La presenza italiana riguarda anche EuroHpc e Chips Joint Undertaking. Sono piattaforme essenziali per posizionarsi nei settori dove l’Europa vuole ridurre dipendenze esterne. Chip, cloud, supercalcolo e quantum sono ormai infrastrutture di sovranità industriale.

Il quadro europeo resta però fragile. La relazione generale ricorda che l’Ue rappresenta solo il 9% del mercato globale dei semiconduttori. L’obiettivo al 2030 è il 20%. Anche la capacità di calcolo resta sotto la domanda, mentre i nodi edge procedono più velocemente.

Per l’Italia, questi dati hanno una lettura precisa. Il Paese può agganciarsi alle filiere europee ad alta intensità tecnologica. Ma deve trasformare partecipazione istituzionale e programmi strategici in capacità produttiva, ricerca applicata e domanda industriale. Senza questo passaggio, la leadership resta potenziale.

Cybersecurity, dipendenza esterna e capacità da costruire

La cybersecurity entra tra le raccomandazioni rivolte all’Italia. La Commissione chiede di migliorare le priorità alla luce dell’evoluzione delle minacce. Occorre costruire capacità sia nelle imprese sia nelle amministrazioni pubbliche.

Il tema si inserisce in una criticità europea più ampia. Nonostante i progressi, l’Europa resta strutturalmente dipendente da fornitori extra-Ue. Le aziende europee sono sottorappresentate nella leadership globale della sicurezza informatica. Questo dato pesa sulla resilienza digitale e sulla protezione delle infrastrutture critiche.

Per l’Italia, la questione riguarda anche le Pmi. Molte imprese stanno digitalizzando processi e servizi, ma non dispongono di competenze e strumenti adeguati. L’aumento della superficie d’attacco rende necessario un salto organizzativo. La sicurezza non può essere un add-on tecnico.

Il rafforzamento delle capacità di monitoraggio, analisi e risposta citato dal report va letto in questa direzione. Serve una cybersecurity distribuita lungo filiere, territori e servizi pubblici. In caso contrario, la digitalizzazione aumenta efficienza, ma anche esposizione al rischio.

Il nodo dei fondi dopo il Pnrr

La roadmap italiana comprende 67 misure, con un budget di 62,3 miliardi di euro. Il valore equivale al 2,84% del Pil. Una quota rilevante deriva dal Pnrr, che destina al digitale 46,8 miliardi, pari al 26% del piano complessivo. A questi si aggiungono 4,9 miliardi della politica di coesione.

La Commissione riconosce l’ampiezza della roadmap. Il focus riguarda competenze digitali, specialisti Ict e servizi pubblici. Alcune aree restano però meno presidiate da misure mirate, tra cui unicorni e adozione dell’AI.

Qui si apre il tema della continuità. La relazione europea invita Ue e Stati membri a evitare un rallentamento dopo il 2026. Il punto riguarda l’esaurimento progressivo di una parte dei finanziamenti pubblici. Senza nuove risorse e coordinamento, i progressi rischiano di frammentarsi.

La Commissione indica alcuni strumenti da potenziare. Tra questi figurano gli Edic, gli Ipcei e i progetti multi-paese. L’obiettivo è ridurre la frammentazione del mercato e prevenire attuazioni disomogenee. Per l’Italia, la sfida è usare questi strumenti come moltiplicatori industriali, non solo come cornici di partecipazione.