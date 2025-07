Innovazione digitale e coesione territoriale: l’Italia verso un futuro smart

L’innovazione digitale dell’Italia non è solo una necessità economica ma una strategia di sviluppo nazionale e territoriale, sostenuta in modo decisivo dalla politica di coesione dell’Unione Europea. I fondi strutturali e d’investimento, in particolare il Fesr e il Fse+, stanno abilitando un modello di crescita che punta su tecnologie emergenti, ecosistemi innovativi e sviluppo delle competenze, generando un impatto sistemico su territori, imprese e cittadini.

L’approccio europeo è chiaro: innovare significa includere. La trasformazione digitale deve procedere in parallelo alla coesione sociale e territoriale, per evitare che il divario tecnologico si traduca in diseguaglianze economiche. Questo principio guida la programmazione 2021-2027, che dedica oltre 45 miliardi di euro all’Italia, una parte rilevante dei quali destinati a interventi digitali, con attenzione prioritaria alle regioni del Mezzogiorno.

Dalle strategie regionali ai risultati concreti

Ecco alcuni casi concreti che fotografano lo stato dell’arte.

Campania: innovazione digitale come leva di inclusione

La Campania è un esempio virtuoso di specializzazione intelligente applicata all’innovazione digitale. La Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio, nata con il supporto dei fondi Fesr e Fse, ha trasformato un quartiere periferico in un polo di eccellenza tecnologica. Migliaia di giovani sono stati formati in competenze digitali avanzate, tra cui sviluppo software, UX design e cybersecurity, innescando un processo di rigenerazione urbana e crescita occupazionale.

Puglia: Smart Puglia e l’innovazione sostenibile

La strategia “Smart Puglia”, finanziata attraverso il PR Fesr, punta su settori ad alta intensità tecnologica: biotecnologie, energie rinnovabili, Ict. L’integrazione tra ricerca, impresa e pubblica amministrazione ha permesso di far emergere un ecosistema dinamico, che ha attratto investimenti esteri e sostenuto la nascita di startup innovative, come quella che ha realizzato la prima mano bionica adattiva made in Italy, integrando sensoristica avanzata e cloud computing sicuro.

Emilia-Romagna: la Rete Alta Tecnologia

Grazie alla Rete Alta Tecnologia, l’Emilia-Romagna si è posizionata tra le aree europee più attive in trasferimento tecnologico e R&S. I fondi europei hanno consentito la creazione di laboratori e centri di competenza, che operano in sinergia con le imprese per sviluppare soluzioni in robotica, intelligenza artificiale, big data. Il modello emiliano-romagnolo ha ispirato anche altre regioni nel costruire ecosistemi di innovazione territoriale.

Le nuove dorsali della coesione per l’innovazione digitale

Tra le priorità del nuovo ciclo di programmazione c’è il potenziamento delle infrastrutture digitali, con un’attenzione particolare alle aree a fallimento di mercato. Grazie al contributo della politica di coesione, si stanno realizzando reti in fibra ottica, sistemi cloud pubblici e data center territoriali, capaci di ospitare in sicurezza dati e servizi digitali per la PA e per le imprese.

Il Piano Italia 5G si innesta su queste direttrici, beneficiando in parte di fondi React-EU e Fesr. In Calabria, ad esempio, i fondi UE hanno sostenuto la creazione di infrastrutture per l’accesso mobile veloce, con impatti positivi sulla digitalizzazione scolastica e produttiva in aree prima escluse.

Formazione e competenze digitali: il capitale umano al centro

La transizione digitale non si realizza senza una formazione capillare delle competenze, tanto nelle imprese quanto nella cittadinanza. In molte regioni, i fondi Fse+ stanno finanziando percorsi formativi per professioni digitali, corsi di reskilling per lavoratori over 50, e laboratori scolastici avanzati.

Nel Lazio, grazie al PR Fesr 2021-2027, sono partiti programmi per l’alfabetizzazione digitale nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, con l’obiettivo di ridurre il digital divide generazionale e geografico. Il risultato atteso è la costruzione di una società digitale inclusiva, capace di partecipare attivamente ai processi di innovazione.

Verso un’economia intelligente, sostenibile e inclusiva

L’approccio multilivello promosso dalla politica di coesione permette di collegare gli obiettivi di crescita economica con quelli di giustizia territoriale e ambientale. I progetti digitali finanziati in Italia vanno nella direzione indicata dalla strategia europea per un “futuro smart”: una transizione fondata su intelligenza artificiale responsabile, sostenibilità energetica, protezione dei dati e valorizzazione dei territori.

Come sottolineato dal portale Kohesio, l’Italia è tra i Paesi europei che stanno meglio sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione sostenuta dai fondi Ue. I numeri parlano chiaro: decine di migliaia di progetti in corso, centinaia di milioni già erogati, migliaia di imprese coinvolte.

Innovazione digitale in Italia: prospettive future

La sfida ora è rendere strutturale il cambiamento. Le strategie di specializzazione intelligente, già in corso in regioni come Emilia-Romagna e Puglia, devono essere estese e potenziate, rafforzando il coordinamento tra livelli istituzionali e la valutazione dell’impatto delle misure. L’obiettivo: consolidare una governance digitale multilivello, che valorizzi i territori, premi l’innovazione e non lasci indietro nessuno.

Serve un monitoraggio attivo, come quello già avviato tramite il portale OpenCoesione, per garantire trasparenza, accountability e apprendimento continuo dalle esperienze in atto.