BBVA sfida i tassi di mercato: prorogata l’offerta con rendimento al 3% e nuove soluzioni di credito per il 2026

La strategia Zero Commission di BBVA si evolve. Se il conto corrente e la carta di debito rimangono a canone zero senza condizioni, la Carta di Credito Mastercard introduce un modello di “fedeltà operativa”. L’istituto punta a premiare i clienti attivi offrendo la gratuità del servizio di credito a fronte di un volume di transato annuo o dell’utilizzo di opzioni di finanziamento.
La banca digitale ha fissato al 7 aprile 2026 il nuovo termine per sottoscrivere il pacchetto Conto e Carta a zero spese, consolidando una strategia che mira a trasformare la liquidità infruttifera in risparmio remunerato.
Resta confermato il 20% di cashback per il primo mese di utilizzo della carta di credito (fino a 100 € di rimborso) per le nuove attivazioni entro il 31 marzo 2026.
L’offerta di BBVA: remunerazione e cashback al 3%
L’offerta attuale si conferma tra le più aggressive del comparto digitale per il binomio rendimento-liquidità:
- Fase promozionale: rendimento del 3% lordo e 3% di cashback (su massimale di 280 €/mese) per i primi sei mesi.
- Garanzia a lungo termine: remunerazione confermata fino al 31 dicembre 2027, con tasso indicizzato al 25% del tasso di deposito BCE (Deposit Facility), attualmente pari all’1,5% lordo per i clienti già a regime.
- Operatività: interessi liquidati mensilmente, nessuna commissione per bonifici istantanei e prelievi (sopra i 100€).
Ecosistema BBVA: servizi a canone zero
L’offerta BBVA si distingue per l’abbattimento dei costi di transazione e per strumenti di flessibilità finanziaria unici:
- Operatività SEPA: esecuzione gratuita di bonifici sia ordinari che istantanei.
- Welfare finanziario: introduzione della funzionalità di anticipo dello stipendio, che permette di ricevere le spettanze fino a 5 giorni prima della data di accredito ordinaria.
- Gestione fiscale e risparmio: supporto ai pagamenti con F24 semplificato e accesso al Salvadanaio digitale, uno spazio separato ma sempre disponibile per accumulare risparmi remunerati.
- Investimenti: inclusione del servizio di custodia titoli gratuito fino al 1° gennaio 2027.
- Mobilità internazionale: Prelievo di contanti a costo zero nella zona Euro (per importi superiori a 100€) e possibilità di effettuare acquisti in valuta estera senza commissioni di cambio bancarie.
Carta di debito con BBVA: oltre il cashback
La carta di debito con BBVA associata al conto non rappresenta solo un gateway di pagamento, ma un vero strumento di pianificazione finanziaria con vantaggi specifici:
- Vantaggio economico diretto: il cashback del 3% (attivo per i primi 6 mesi su una spesa massima di 280 €/mese) viene accreditato mensilmente, abbattendo di fatto il costo dei consumi quotidiani.
- Rateizzare con con Pay&Plan: la carta permette di rateizzare acquisti già effettuati (fino a 5 operazioni negli ultimi 90 giorni) in 3, 5 o 10 mesi direttamente dall’app, offrendo una valvola di sfogo per la gestione del budget familiare.
- Sicurezza avanzata: il design “Physical-less” (senza numeri stampati) e il CVV Dinamico generato via app minimizzano il rischio di frodi online, rendendola una delle carte più sicure del segmento.
- Operatività internazionale: prelievi gratuiti in tutta la zona Euro (sopra i 100 €) e acquisti in valuta estera senza commissioni di cambio, eliminando i costi tipici delle trasferte fuori confine.
Dal settimo mese e fino alla fine del 2027, la remunerazione non si azzera ma si adegua alla politica monetaria europea. Il tasso sarà pari al 25% del tasso sui depositi della BCE (Deposit Facility), aggiornato trimestralmente. Con i tassi BCE attualmente stabili intorno al 2% (dato di febbraio 2026), BBVA garantisce una continuità di rendimento che protegge il potere d’acquisto della liquidità residua.
BBVA: c’è anche la carta di credito
Oggi è possibile richiedere la carta di credito Mastercard con BBVA anche in Italia.
L’istituto ha ampliato il proprio portafoglio prodotti proprio per rispondere alla crescente domanda di flessibilità finanziaria. Ecco i dettagli tecnici e i vantaggi dell’offerta attuale:
Caratteristiche della carta di credito BBVA
- Canone e vantaggi: gratuita per il primo anno. Dal secondo anno, il canone di 36 € può essere azzerato totalmente con una spesa annua di 6.000 € o effettuando almeno un rimborso rateale.
- Cashback di benvenuto: è previsto un Super Cashback del 20% sugli acquisti effettuati nel primo mese (fino a un massimo di 100 € di rimborso).
- Sicurezza e flessibilità: carta priva di dati stampati con CVV dinamico. Consente rimborsi “a saldo” (senza interessi il mese successivo) o tramite la modalità revolving.
- Partecipazione a premi: gli utenti della carta partecipano automaticamente ai sorteggi “Compra & Vinci BBVA 2026”, con in palio buoni Amazon e premi trimestrali.
Modalità di rimborso dellespese con carta di credito BBVA
La carta di credito con BBVA offre una duplice modalità di gestione delle spese:
- A saldo: si paga il totale delle spese il mese successivo in un’unica soluzione, senza interessi.
- Rateale (Revolving): si può scegliere di rimborsare gli acquisti a rate. Se si utilizza questa modalità almeno una volta l’anno, solitamente il canone della carta viene azzerato.
Requisiti per la richiesta della carta di credito con BBVA
Trattandosi di uno strumento di credito che prevede un plafond (fido) concesso dalla banca, la richiesta è soggetta a valutazione:
- La banca effettuerà una valutazione del merito creditizio (basata su giacenze, entrate o affidabilità storica).
- È necessario essere clienti BBVA da almeno 3 mesi.