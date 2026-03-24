Tra talenti da formare e data center da potenziare: così l’AI riscrive il ruolo dei Cfo

L’AI ridisegna il perimetro della finanza e accelera la corsa verso infrastrutture sempre più potenti. Le pressioni competitive e il rapido mutamento del contesto economico fanno emergere due dinamiche convergenti: da un lato i Cfo, che secondo un nuovo report Gartner individuano nell’acquisizione di competenze digitali e nella gestione dell’incertezza i principali ostacoli dei prossimi mesi; dall’altro gli investimenti globali in infrastrutture AI che, come rileva Idc, entrano in una fase di espansione strutturale trainata soprattutto dalla generative AI. Le due analisi delineano un quadro unitario, dove tecnologia, persone e strategie diventano leve inscindibili per sostenere modelli operativi resilienti.