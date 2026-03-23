Data center e reti elettriche, la mossa di Google: 1 GW di flessibilità energetica

I data center sono ormai uno snodo critico della trasformazione digitale, ma anche uno dei temi più complessi del dibattito energetico globale. La crescita del fabbisogno elettrico legato all’esplosione dell’AI, del cloud e delle applicazioni industriali sta infatti ridefinendo il modo in cui le reti vengono progettate e gestite. In questo scenario arriva l’annuncio di Google, che segna un nuovo passo avanti nella ricerca di soluzioni sostenibili: l’azienda ha integrato 1 gigawatt di capacità di demand response all’interno dei propri contratti energetici a lungo termine con diverse utility statunitensi.