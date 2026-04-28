Rinnovabili: la crisi energetica spinge le telco a cambiare rotta

Rinnovabili telco non è più una voce da bilancio di sostenibilità. Sta diventando una leva di difesa industriale. La nuova crisi energetica, alimentata dalle tensioni in Medio Oriente e dal rialzo dei prezzi del petrolio, costringe gli operatori a scegliere tra due strade: accelerare sulla transizione o assorbire una nuova ondata di costi.

Il punto non riguarda solo l’immagine green del settore. Le reti mobili, le torri, i data center, le centrali e gli apparati di trasporto consumano energia in modo continuo. Ogni variazione dei prezzi elettrici o dei carburanti entra quindi nei conti economici. E, quando le reti devono garantire copertura, resilienza e continuità anche in aree con infrastrutture elettriche fragili, la dipendenza dal diesel diventa un rischio finanziario.

Secondo Communications Today, le telco hanno consumato circa 340,6 terawattora a livello globale nel 2024. L’energia pesa tra il 4-5% e il 20% dei costi operativi, mentre il 70-77% dell’alimentazione arriva ancora dalla rete elettrica. I generatori diesel restano inoltre essenziali come backup in caso di interruzioni.

Questi numeri spiegano perché la sostenibilità entri oggi nel cuore della strategia. Non basta più ridurre le emissioni per rispettare target ambientali. Occorre ridurre la vulnerabilità a shock esterni che possono comprimere i margini e rallentare gli investimenti.

Il costo dell’energia entra nel cuore del business

Le telco hanno sempre considerato l’energia una componente critica. Tuttavia, la nuova fase cambia la scala del problema. Il settore deve sostenere reti più dense, più apparati attivi e più capacità trasmissiva. Il 5G richiede copertura capillare, edge computing e maggiore densità infrastrutturale. Anche la crescita del traffico dati spinge verso un consumo più elevato.

La crisi energetica agisce quindi come moltiplicatore. Quando il petrolio sale, aumentano i costi del diesel per i siti remoti. Quando cresce il prezzo dell’elettricità, peggiora l’economia delle reti ad alto assorbimento. In parallelo, gli operatori devono mantenere piani di investimento su fibra, 5G, cloud, cybersecurity e automazione.

Il rischio più evidente riguarda l’Opex. Mtn Consulting avverte che gli operatori più legati a fonti carbon intensive potrebbero vedere crescere i costi energetici operativi del 30-50%. Al contrario, telco come Telefonica, Kpn e Tele2, che hanno accelerato sulle rinnovabili, risultano più protette dalle oscillazioni dei prezzi.

Questa dinamica trasforma la transizione energetica in una questione competitiva. Chi ha diversificato prima il mix energetico si muove con più stabilità. Chi dipende ancora da combustibili fossili affronta volatilità, incertezza e maggiore pressione sui flussi di cassa.

Le reti più esposte sono quelle meno autonome

La vulnerabilità non colpisce tutti allo stesso modo. Le aree con reti elettriche instabili richiedono più backup. Nei mercati emergenti, molte torri mobili dipendono ancora dal diesel per garantire continuità di servizio. Ogni blackout, ogni interruzione o ogni aumento dei carburanti si traduce in un costo diretto.

L’India rappresenta un caso emblematico. Il Paese importa circa l’85% del petrolio greggio e risente in modo particolare degli shock di fornitura dal Medio Oriente. Gli operatori locali, tra cui Bharti Airtel, Reliance Jio e Vodafone Idea, gestiscono reti di torri molto estese, con forte ricorso al diesel nelle aree rurali dove la rete elettrica non garantisce sempre continuità.

Il tema non riguarda solo l’India. Molti mercati asiatici, africani e latinoamericani vivono condizioni simili. In queste aree la copertura mobile svolge una funzione essenziale per servizi digitali, pagamenti, istruzione e sanità. Ma proprio questa centralità rende più urgente la riduzione della dipendenza energetica.

Per gli operatori, l’obiettivo diventa duplice. Devono mantenere affidabilità e qualità del servizio, ma devono anche contenere l’esposizione ai combustibili. La sola efficienza non basta più. Serve un cambio architetturale, basato su solare, sistemi di accumulo, contratti di fornitura rinnovabile e strumenti di gestione intelligente dei consumi.

L’Europa parte avvantaggiata

La geografia della transizione pesa. Mtn Consulting rileva che nel 2024 le rinnovabili hanno coperto il 23% dei consumi energetici globali delle telco, contro il 10% del 2019. La crescita appare significativa, ma ancora insufficiente per avvicinare il settore alla neutralità carbonica.

Il dato più interessante riguarda la distribuzione dei leader. I primi dieci operatori per adozione di energia rinnovabile si trovano tutti in Europa, includendo anche la Turchia. Nella lista figurano Turkcell, Tele2, Telia, Deutsche Telekom, Kpn, Swisscom, A1 Telekom Austria, Telefonica, Telecom Italia e Liberty Global.

Queste aziende hanno investito prima, spinte da obiettivi climatici, pressione regolatoria e necessità di indipendenza energetica. Oggi quella scelta produce un vantaggio operativo. Le rinnovabili riducono l’esposizione ai prezzi dei combustibili e rendono più prevedibile la struttura dei costi.

Non significa che l’Europa non subisca la crisi. Communications Today segnala che, tra febbraio e marzo, i prezzi dell’elettricità in Italia e Germania sono aumentati del 45%. Tuttavia, gli operatori che hanno già contratti di lungo periodo, autoproduzione o portafogli energetici più verdi possono assorbire meglio gli shock.

La lezione vale anche per il mercato italiano. Le infrastrutture digitali dipendono sempre più dall’energia, mentre imprese e pubbliche amministrazioni chiedono servizi connessi affidabili. Per questo la questione energetica entra nella politica industriale delle reti, non solo nelle strategie Esg.

I ritardatari rischiano di pagare due volte

Mtn Consulting distingue i leader dai “ritardatari” sulla base di due indicatori: forte esposizione a diesel e fonti dirette, e bassa quota di rinnovabili. Nel gruppo più vulnerabile compaiono Charter Communications, Comcast, Etisalat, Grupo Televisa, Lumen Technologies, Millicom, MTN Group, Ooredoo, Pldt, Rostelecom, Stc, Turk Telekom, Veon e Zain.

Questi operatori rischiano di pagare due volte. Nel breve periodo subiscono l’aumento di elettricità, carburanti e manutenzione. Nel medio periodo dovranno comunque investire per ridurre emissioni, rispettare obblighi regolatori e rispondere alle richieste dei clienti enterprise.

La transizione ritardata diventa quindi più costosa. Quando i prezzi energetici salgono, diminuisce la capacità di finanziare nuovi progetti. Ma senza nuovi progetti aumenta la dipendenza dai combustibili. Si crea così un circolo difficile da spezzare.

La via d’uscita passa da investimenti mirati. Le torri mobili possono integrare pannelli solari, batterie e sistemi ibridi. I data center di rete possono usare contratti di acquisto di energia rinnovabile. Le funzioni software possono ottimizzare traffico, spegnimento selettivo e allocazione dinamica delle risorse.

Dalla sostenibilità alla resilienza

La crisi attuale cambia anche il linguaggio. Le telco non parlano più soltanto di decarbonizzazione. Parlano di resilienza energetica. La differenza è sostanziale. La decarbonizzazione guarda alle emissioni. La resilienza guarda alla capacità di restare operative anche quando mercati, forniture e infrastrutture elettriche diventano instabili.

Questa prospettiva avvicina sostenibilità e sicurezza nazionale. Le reti mobili e fisse sostengono comunicazioni, servizi pubblici, pagamenti, imprese e filiere industriali. Se l’energia diventa incerta, la continuità digitale entra in una zona di rischio.

Il World Economic Forum osserva che le crisi energetiche possono diventare occasioni per accelerare efficienza, risparmio e investimenti in tecnologie rinnovabili o low carbon. Secondo l’analisi, le misure di riduzione dei consumi rappresentano la via più rapida per rafforzare la sicurezza energetica.

Per le telco, questo significa misurare meglio i consumi, automatizzare la gestione energetica e usare dati in tempo reale. Le reti generano informazioni continue su traffico, carico e capacità. Se integrate con piattaforme di energy management, queste informazioni possono ridurre sprechi e picchi. La sfida riguarda anche l’organizzazione interna. Le divisioni network, procurement, sostenibilità e finanza devono lavorare insieme. L’energia non può restare una commodity acquistata a valle. Deve diventare una componente progettuale dell’infrastruttura.

La transizione apre spazio ai vendor

La pressione sui costi crea anche un’opportunità per l’ecosistema tecnologico. Vendor di apparati, società di torri, produttori di batterie, sviluppatori software e fornitori di energia possono costruire nuove offerte per le reti. L’obiettivo non consiste solo nel vendere energia verde. Consiste nel rendere il sito telco più efficiente e autonomo.

Le soluzioni ibride avranno un ruolo centrale. Un sito remoto può combinare solare, batterie, rete elettrica e generatore, usando software per decidere quale fonte attivare. Un data center di rete può modulare consumi e raffreddamento in base al carico. Una rete mobile può ridurre energia nelle fasce di minore traffico senza peggiorare la qualità.

Anche l’AI può entrare nel processo, purché produca risparmi misurabili. Gli algoritmi possono prevedere domanda, guasti e consumi. Possono inoltre suggerire interventi di manutenzione prima che i costi aumentino. Tuttavia, l’Ai stessa consuma energia. Per questo va integrata con criteri chiari di ritorno operativo.

Le tower company rappresentano un altro snodo. Gestiscono migliaia di siti e possono accelerare la transizione più rapidamente dei singoli operatori, soprattutto nei mercati emergenti. Se investono in sistemi rinnovabili condivisi, riducono il costo energetico per più clienti contemporaneamente.