Tecnologie 5.0 e sostenibilità, ecco la guida che “rigenera” le imprese italiane

L’industria italiana si trova oggi in un punto di svolta decisivo, in cui la doppia transizione — digitale ed ecologica — non è più una prospettiva futura, ma una necessità urgente e strategica. In questo scenario, il digitale assume il ruolo di catalizzatore dell’innovazione sostenibile. Lo dimostra il nuovo documento pubblicato da Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese dell’Ict e dell’elettronica di consumo: una guida dedicata alla mappatura delle tecnologie 5.0, pensata per supportare concretamente le imprese italiane nella loro evoluzione verso un modello produttivo più sostenibile e competitivo.