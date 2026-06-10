Cyber incident, investigazioni digitali e analisi forense delle evidenze informatiche pesano sempre di più sulle strategie di sicurezza di imprese e pubbliche amministrazioni. Argo S.p.A., società specializzata in cybersecurity e intelligence, rafforza le proprie competenze con l’ingresso di Paolo Reale nel ruolo di Head of Digital Forensics.

Reale: oltre trent’anni nelle telecomunicazioni e nella sicurezza

Figura di riferimento nel panorama nazionale dell’informatica forense e della sicurezza delle informazioni, Reale porta in Argo oltre trent’anni di esperienza maturata nei settori delle telecomunicazioni, dell’Ict, delle investigazioni digitali e della consulenza tecnico-forense.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con aziende, autorità giudiziarie, forze dell’ordine, università e istituzioni, operando come consulente tecnico e contribuendo allo sviluppo della disciplina della digital forensics in Italia.

L’Osservatorio e il ruolo nel dibattito pubblico

Docente universitario, relatore internazionale e professionista certificato CERT’ing e Lead Auditor ISO 27001, Reale è tra i fondatori dell’Osservatorio Nazionale di Informatica Forense, di cui è stato primo presidente dal 2015 al 2024.

Il suo profilo si è consolidato anche nel dibattito pubblico sui temi della cybersecurity e delle investigazioni digitali. Nel corso degli anni è intervenuto come esperto di informatica forense in numerose trasmissioni televisive nazionali.

Adjimi: “Un passo nel percorso di crescita di Argo”

“L’ingresso dell’Ing. Paolo Reale rappresenta un ulteriore e importante passo nel percorso di crescita di Argo, sempre più orientata a consolidarsi come hub di competenze altamente specialistiche”, dichiara Matteo Adjimi, CEO di Argo S.p.A.

“Affidare la guida della Business Unit Digital Forensics a una figura di riconosciuta autorevolezza ed eccellenza come Paolo Reale significa rafforzare ulteriormente la nostra capacità di offrire ai clienti un approccio di altissimo profilo tecnico, fondato su competenza, affidabilità e innovazione”.

Incident response e indagini digitali al centro

Nel nuovo ruolo, Reale guiderà le attività di digital forensics e cyber investigation, contribuendo all’evoluzione delle capacità di gestione degli incidenti cyber, delle indagini digitali e dell’analisi delle evidenze informatiche.

Per Argo la nomina rappresenta un rafforzamento della Business Unit Digital Forensics e un investimento su competenze specialistiche sempre più richieste da organizzazioni pubbliche e private chiamate a gestire rischi cyber complessi.