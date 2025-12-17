Digital Economy Telco PA Digitale Industria 4.0 Lavoro e Carriere Europa Over the Top Cyber Security Videointerviste Protagonisti Agenda Video Le Guide di CorCom Green economy Intelligenza Artificiale Podcast

Assinter Italia, cambio al vertice: Pier Paolo Greco nuovo presidente

L’Amministratore Unico di Liguria Digitale entrerà in carica dal 9 gennaio e succederà a Pietro Pacini. “Avanti tutta su advocacy, networking, alleanze, formazione e innovazione”

Pubblicato il 17 dic 2025
cambio al vertice di Assinter Italia. L’Amministratore Unico di Liguria Digitale, Pier Paolo Greco è stato eletto Presidente dell’associazione per il biennio 2026–2028, entrando ufficialmente in carica il 9 gennaio 2026. Al suo fianco, opererà la squadra composta da Paolo Ghezzi (InfoCamere), Lorenzo Gubian (ARIA SpA), Luca Perozzi (LazioCREA) e Mauro Ponzè (Sardegna.IT), che affiancheranno Greco nelle attività del Comitato Direttivo. 

