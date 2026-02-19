Boldyn Networks accelera sulla crescita globale: Christos Karmis nuovo CEO

Cambio al vertice per Boldyn Networks. Il gruppo specializzato nelle infrastrutture neutral host affida la guida globale a Christos Karmis, nominato Group Chief Executive Officer con effetto immediato. Una scelta che punta a dare continuità alla traiettoria di espansione già avviata negli Stati Uniti, dove il manager continuerà a mantenere anche la responsabilità operativa del mercato più rilevante e in più rapida crescita per la società.

La decisione del board arriva in una fase di forte evoluzione per il settore delle reti condivise, con una domanda crescente di infrastrutture ad alta capacità in grandi venue, hub di trasporto e campus pubblici e privati. In questo scenario, Boldyn rafforza la propria governance con un profilo che ha già dimostrato di saper coniugare crescita, integrazione industriale e sviluppo commerciale.

Il sostegno del board e la visione di lungo periodo

“Christos è stato determinante nel trasformare Boldyn nel leader globale delle infrastrutture condivise che è oggi – commenta Steve Pusey, presidente del Consiglio di amministrazione di Boldyn Networks – Il suo spirito imprenditoriale, la disciplina operativa e l’approccio orientato al cliente hanno generato risultati eccellenti negli Stati Uniti. Il Consiglio di amministrazione è convinto che la sua leadership guiderà Boldyn in avanti mentre continuiamo a crescere, innovare e fornire connettività essenziale ai nostri clienti e alle comunità”.

Le priorità del nuovo Group CEO

“Sono onorato di assumere il ruolo di Group CEO in un momento così cruciale per Boldyn – afferma Karmis – Disponiamo di un’organizzazione globale solida, supportata da team di grande esperienza in tutti i nostri mercati. Non vedo l’ora di lavorare ancora più a stretto contatto con i colleghi in tutto il mondo mentre ci concentriamo sulla realizzazione della prossima generazione di soluzioni di connettività per i nostri clienti. Continueremo a valorizzare la nostra cultura orientata alle persone, lo spirito di innovazione e la costante attenzione al cliente che hanno fatto di Boldyn un leader del settore”.

Un percorso professionale costruito sulle infrastrutture wireless

Karmis vanta oltre vent’anni di esperienza nelle comunicazioni wireless e nell’innovazione infrastrutturale. È entrato in Boldyn nel 2021 attraverso l’acquisizione di Mobilitie, società di cui era President e CEO.

Sotto la sua guida, Mobilitie è diventata uno dei principali operatori privati di infrastrutture wireless negli Stati Uniti, con un portafoglio che comprende torri, small cell e connettività per grandi venue dedicate a intrattenimento, sport e trasporti.

Il successo nell’integrazione di Mobilitie in quello che allora era BAI Communications, oggi Boldyn Networks, ha rafforzato la presenza del gruppo in Nord America.

Successivamente, come CEO di Boldyn Networks US, Karmis ha guidato una fase di espansione significativa, portando alla realizzazione di alcune tra le reti condivise più avanzate e ad alta capacità del settore.

Continuità gestionale e transizione ordinata

Durante la sua leadership negli Stati Uniti, Boldyn ha ampliato la propria presenza in grandi venue, nodi di trasporto e campus pubblici e privati, consolidando il ruolo di partner di riferimento per organizzazioni sportive, dell’intrattenimento, governative ed enterprise. Un percorso che ha sostenuto la crescita in nuovi settori e casi d’uso, con impatti su miliardi di utenti ogni anno.

A sottolineare la continuità della strategia è stato anche Igor Leprince, outgoing Group CEO: “La leadership di Christos è stata fondamentale per il nostro successo, in particolare negli Stati Uniti – sottolinea Igor Leprince, group ceo uscente – Ha una profonda conoscenza del nostro business e un comprovato track record nel guidare una crescita significativa e il cambiamento. Sono pienamente fiducioso che saprà guidare Boldyn in modo efficace, supportato dalla solida organizzazione globale che abbiamo costruito insieme”.

Leprince, spiega Boldyn Networks in una nota, resterà in azienda fino alla fine di marzo per supportare la transizione e garantire stabilità a clienti, partner e dipendenti.