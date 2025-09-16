Digital skill, FiberCop investe sui giovani con il Graduate Programme

Il settore delle telecomunicazioni sta vivendo una fase cruciale. La trasformazione digitale richiede infrastrutture solide e competenze capaci di interpretare i cambiamenti. In questo quadro le digital skill assumono un ruolo determinante. FiberCop, gestore della più estesa infrastruttura digitale nazionale, ha annunciato il lancio del suo primo Graduate Programme, un’iniziativa che punta a formare i professionisti della rete del futuro.

“Il Graduate Programme rappresenta per noi un investimento concreto sulle persone e sul loro potenziale – dichiara Maria Lamelas Godinez, Chief Human Resources Officer -. Si tratta di un percorso strutturato che mette i giovani al centro di una realtà in continua evoluzione, dove il confronto e la sperimentazione sono quotidiani. I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con progetti reali, affiancati da professionisti esperti, e di sviluppare competenze trasversali attraverso un’esperienza formativa completa che integra attività in aula, momenti di mentoring e job rotation su progetti strategici.”

Digital skill e un’esperienza formativa immersiva

Il Graduate Programme è rivolto a neolaureati magistrali e prevede un contratto di dodici mesi con possibilità di inserimento stabile in azienda. Il percorso è pensato per offrire un’esperienza multidisciplinare e altamente professionalizzante. Obiettivo è valorizzare le competenze dei giovani talenti e a inserirli nei processi di trasformazione digitale e infrastrutturale del Paese.

In questo quadro, le aree di specializzazione sono tre: Technology & Innovation, Strategy e Business & Data Intelligence. Tre pilastri su cui si gioca il futuro delle telecomunicazioni e che rappresentano campi di applicazione privilegiati per lo sviluppo delle digital skill.

Technology & Innovation, le reti del futuro

L’area Technology & Innovation si concentra su attività legate allo sviluppo delle infrastrutture aziendali con un focus su Network Cloudification, Automation e Digital Twin. Tecnologie considerate strategiche per costruire reti intelligenti, resilienti e capaci di adattarsi a scenari in continua evoluzione.

Questa esperienza permetterà ai giovani selezionati di mettere alla prova sul campo le proprie digital skill e di acquisire quelle necessarie a sostenere il processo di modernizzazione della rete. Un percorso che si lega strettamente al tema della banda ultralarga, già individuata come fattore abilitante per applicazioni innovative in settori come sanità, industria e smart city (approfondisci qui).

Strategy, dal disegno industriale al change management

La seconda area riguarda invece la Strategy. Il Graduate Programme offre l’opportunità di essere coinvolti in progetti di pianificazione strategica, trasformazione organizzativa e operazioni di M&A, con un contatto diretto con le principali funzioni aziendali. Per i partecipanti sarà l’occasione di acquisire le digital skill legate alla gestione dei processi decisionali e al disegno delle traiettorie evolutive di una grande realtà infrastrutturale.

Business & Data Intelligence, il valore dei dati

C’è poi la terza area, che riguarda il mondo dei dati. I giovani saranno impegnati in rotazioni tra i team di marketing, data science e IT, con attività che spaziano dalla costruzione di dashboard intuitive all’analisi predittiva, fino allo sviluppo di modelli decisionali data-driven. Un’esperienza che consentirà di acquisire digital skill trasversali e di essere parte attiva nella trasformazione digitale dell’azienda.

Oltre 450 ore di formazione e mentoring dedicato

Il percorso, così strutturato, include più di 450 ore di formazione. È previsto un bootcamp iniziale, visite ai centri di innovazione e incontri con il top management. Ogni giovane sarà affiancato da un mentor dedicato.

Il programma offre inoltre l’accesso a piattaforme avanzate come LinkedIn Learning e agli Osservatori del Politecnico di Milano, a sostegno di un apprendimento continuo e aggiornato sui trend tecnologici.

FiberCop e il dialogo con le università

Per promuovere questo programma, FiberCop incontrerà gli studenti dei principali atenei italiani con eventi, workshop e momenti di networking. Gli appuntamenti offriranno la possibilità di scoprire i dettagli dell’iniziativa, conoscere i manager dell’azienda e candidarsi direttamente durante gli incontri.