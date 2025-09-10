D-Link, Lorenzo Cattaneo nuovo Key Account Manager per il Consumer Retail

D-Link, azienda attiva a livello mondiale nel settore delle soluzioni di networking, nomina Lorenzo Cattaneo Key Account Manager per il mercato Consumer Retail.

Chi è Lorenzo Cattaneo

Cattaneo vanta un’esperienza ventennale nella gestione di clienti e partner nel settore dell’elettronica di consumo ed è responsabile dello sviluppo delle attività retail in Italia, con l’obiettivo di consolidare la presenza del vendor nei principali canali distributivi.

Prima di entrare in D-Link, Cattaneo ha ricoperto il ruolo di Key Account Manager in Lenovo Italia, dove ha seguito lo sviluppo del canale retail a livello nazionale. In precedenza ha maturato una solida esperienza in altre realtà del settore IT e consumer electronics, occupandosi di acquisti, gestione prodotto e vendite, con una visione completa delle dinamiche commerciali e delle esigenze dei principali player della distribuzione.

Il suo percorso professionale, iniziato nella grande distribuzione, lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità, sviluppando una profonda comprensione delle logiche d’acquisto e delle leve promozionali più efficaci per incrementare il sell-out nei punti vendita.

Di cosa si occuperà Lorenzo Cattaneo

In D-Link, Cattaneo si occupa di definire accordi commerciali, promozioni e attività di visibilità con le centrali d’acquisto, monitorando le performance dei prodotti e supportando i clienti nella gestione quotidiana degli assortimenti, della disponibilità a scaffale e della competitività dei prezzi. Il suo ingresso rappresenta un elemento chiave nella strategia di sviluppo dell’azienda, che punta a incrementare la visibilità e la competitività nel segmento consumer con una proposta tecnologica completa.

“Lorenzo porta con sé un bagaglio di competenze che combina perfettamente conoscenza del prodotto, esperienza nelle dinamiche retail e una visione strategica costruita anche sul campo, lavorando per anni nel mondo degli acquisti – commenta Jason Wu, Managing Director di D-Link Mediterraneo. Questo gli consente di parlare lo stesso linguaggio dei buyer, comprenderne le priorità e intervenire in modo mirato per agevolare la gestione dei prodotti in negozio e proporre soluzioni ad alto valore. Siamo convinti che il suo contributo sarà decisivo per sviluppare nuove opportunità nel canale consumer”.

La sfida? Riportare valore nei punti vendita

“L’ingresso in D-Link ha rappresentato per me un ritorno naturale al mondo del networking, un settore che conosco da tempo e che ho sempre seguito con interesse, anche da cliente – spiega Cattaneo – Il contatto con il canale retail è sempre stato il filo conduttore della mia carriera e oggi ho l’opportunità di completare questo percorso, entrando in contatto anche con realtà più territoriali. La sfida ora è riportare valore nei punti vendita e stabilizzare le quote di mercato del brand, offrendo supporto concreto e soluzioni commerciali sostenibili per tutti i nostri partner”.